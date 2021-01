La bande-annonce de Fuse donne le premier aperçu du nouveau personnage explosif qui arrive dans Apex Legends Saison 8

Comme si Apex Legends tradition, un nouveau personnage est ajouté au début de chaque saison. Cette fois-ci, pour la saison 8, le personnage s’appelle un fusible. Féru d’explosifs, amateur de rock des années 80 et icône nationale de l’Australie en Réapparaîtrede Bataille royale, Fuse a des capacités assez intéressantes.

La saison 8 commence le 2 février et sera probablement mise en ligne à une heure similaire à la saison dernière, vers 06h00 GMT.

Vous pouvez consulter la bande-annonce complète du personnage ci-dessous pour voir par vous-même:

Rencontrez Fuse, un expert en explosifs explosifs qui a laissé derrière lui des ennemis très puissants sur Salvo pour rejoindre les Apex Games. 🔥 Voyez-le en action lorsque la saison 8 arrive le 2 février. pic.twitter.com/cI6Efv7mvO – Apex Legends (@PlayApex) 29 janvier 2021

Tout d’abord, regardez de plus près les capacités de Fuse. C’est la première fois que Fuse voit en action, et ses capacités semblent assez fortes, même s’il n’a pas une grande maniabilité, comme Horizon.

La capacité passive permet à Fuse d’empiler deux grenades – exactement comme le jeu était autrefois, entre la saison 0 et la saison 3 – et est livrée avec un lance-grenadier sur le bras robotique de Fuse. Cela permettra à Fuse de tirer des grenades plus loin et avec plus de précision.

La tactique de Fuse est une grenade à fragmentation à commotion cérébrale, qui jaillit sur une petite zone. Il s’agit potentiellement de la première capacité d’étourdissement / flash du jeu et peut être extrêmement puissante, selon la manière dont Respawn a décidé de l’implémenter. Il n’y a pas beaucoup d’informations dans la bande-annonce sur son impact sur le joueur concerné.

Enfin, son ultime (qui a apparemment un temps de recharge de 2 minutes) lance un explosif dans l’air qui explose ensuite pour créer un anneau de feu brûlant. S’il est bien synchronisé avec un Horizon Ultimate ou l’un des autres ultimes AOE (Bang, Gibby), cela pourrait également être extrêmement puissant.

La bande-annonce montre également quelques-uns des finisseurs potentiels de Fuse et de nombreuses lignes vocales. Il semble également que sa musique aura un thème de didgeridoo lourd, ce qui semble assez hype.

La saison 8 commence le 2 février et Fuse n’est pas le seul nouvel ajout. La nouvelle arme, le répéteur lourd 30-30, fonctionne un peu comme un G7 Scout avec plus de dégâts et moins de cadence de tir. King’s Canyon a également reçu de grands changements, notamment l’amélioration de l’éclairage pour se débarrasser de cette teinte rougeâtre.

Apex Legends célèbre également ses deux ans en février, il y aura donc probablement un événement à venir avec de nouveaux produits cosmétiques, des défis et potentiellement un héritage supplémentaire. Rien n’a encore été confirmé.