« Les rumeurs payantes et les campagnes payantes sur les réseaux sociaux ne dictent pas [casting decisions] parce qu’ils n’ont aucun fondement dans la réalité. «

Amber Heard a confirmé qu’elle reprendrait son rôle de Mera dans le très attendu Aquaman suite.

Il y avait eu des spéculations selon lesquelles l’actrice pourrait ne pas apparaître dans Aquaman 2 après qu’une pétition pour la faire sortir du film ait atteint plus d’un million de signatures. La pétition a été lancée par des fans de son ex-mari Johnny Depp, qu’Amber a accusé de violence domestique, ce qu’il a nié.

S’adressant à Entertainment Weekly, Amber a confirmé qu’elle reviendrait pour Aquaman 2 malgré le contrecoup. Elle a déclaré: « Je suis très enthousiasmée par la quantité d’amour des fans et la quantité d’appréciation des fans qui Aquaman a acquis et qu’il a suscité tant d’enthousiasme pour Aquaman et Mera que cela signifie que nous reviendrons. Je suis tellement excité de filmer ça. «

Amber Heard répond à la pétition demandant son retrait d’Aquaman 2. Photo: Karwai Tang / WireImage, Warner Bros. Pictures

Aquaman 2 n’a pas encore été éclairée, mais Amber a également déclaré à la publication que la production commencerait, espérons-le, en 2021.

Amber confirme son rôle quelques jours seulement après que Johnny a été contraint de quitter le rôle de Gellert Grindelwald dans le Bêtes fantastiques la franchise. Il a perdu son procès en diffamation contre le journal The Sun à cause d’un article dans lequel ils le qualifiaient de « batteur d’épouse ». Un juge a jugé que les allégations contre lui étaient « essentiellement vraies ».

Plus de 100000 personnes ont maintenant signé une pétition de Change.org demandant à Johnny de revenir Bêtes fantastiques 3.

Amber a visiblement vu tout le chaos entourant l’affaire en ligne, et elle a poursuivi: « Les rumeurs payantes et les campagnes payantes sur les réseaux sociaux ne dictent pas [casting decisions] parce qu’ils n’ont aucun fondement dans la réalité. Seuls les fans ont fait Aquaman et Aquaman 2 se produire. Je suis ravi de commencer l’année prochaine. »

