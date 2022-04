Locke & Key aura une troisième saison : sera-ce la dernière ?

in

Netflix

La série Netflix inspirée du travail de Joe Hill et Gabriel Rodríguez est sortie en 2020. Parmi ses stars se trouve Emilia Jones, protagoniste du récent lauréat d’un Oscar, CODA.

©IMDBLa série a été diffusée pour la dernière fois en octobre.

En 2020, après une longue liste de projets inachevés, Locke et clé est passé au petit écran. C’était main dans la main Netflix que les producteurs Carlton Cuse et Meredith Averill ils ont réussi à présenter une histoire qui a convaincu la plateforme de streaming de leur donner le feu vert. Ainsi est née la première saison de dix épisodes de la série inspirée de l’oeuvre de Joe Colline et l’illustrateur chilien Gabriel Rodríguez.

À peine un mois après la diffusion de la première saison, Netflix a confirmé que Locke et clé Il aurait un deuxième volet, qui est sorti en octobre 2021 et était également composé de 10 épisodes. Alors que certains se demandaient ce qu’il adviendrait de l’avenir de cette production de fantasy pour adolescents, il a été confirmé aujourd’hui qu’il y aura un troisième volet. Bien qu’il n’ait pas encore de date de sortie, on sait qu’ils sont en phase de post-production, il pourrait donc voir le jour à la fin de l’année.

De plus, il a été révélé que la troisième saison sera la dernière pour cette production basée sur le travail de Colline et Rodriguez. Dans une déclaration signée par Averill et Cuseil a été annoncé : « Une fois que nous avons commencé à travailler sur la série, nous avons estimé que trois saisons étaient la durée idéale pour conclure avec succès l’histoire de la famille Locke et leur Keyhouse”. Le dernier épisode comprendra un total de 8 épisodes.

Locke et clé se concentre sur les trois frères de la famille lockequi après la mort du père emménagent dans la maison familiale dite Maison de la clé, où ils commencent à découvrir des clés très particulières. Chacun d’eux a non seulement un pouvoir magique différent mais a également des conséquences liées à la libération de démons qui feront de leur mieux pour ne pas être à nouveau enfermés. Darby Stanchfield, Connor Jessup, Jackson Robert Scott et Emilia Jones (protagoniste du vainqueur du oscar, CODA) sont les chiffres de la série.

Le principal méchant de Locke & Key

Vers la fin de la deuxième tranche de Locke et clé il a été révélé qui allait être le nouvel antagoniste principal de l’histoire. Il s’agit de Frédéric Gédéonun vétéran de la guerre d’indépendance joué par Kévin Durand. L’acteur a déjà été dans 7 épisodes de la série et a un lien particulier avec l’un des producteurs. C’est qu’il y a longtemps, cet acteur était l’un des antagonistes de perduune série mettant en vedette Carlton Cuse comme l’un de ses administrateurs.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂