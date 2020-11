Kurt Russell veut que le père Noël soit le dernier rôle qu’il joue

Pour de nombreuses générations de fans, Kurt Russell est le dur à cuire ultime, jouant une gamme de rôles masculins alpha de Snake Plissken dans Échapper à New York à Wyatt Earp dans Pierre tombale. Maintenant, le réalisateur Chris Columbus a révélé lors d’une conversation avec Yahoo Entertainment que Russell, qui joue le rôle du Père Noël dans leur nouveau film Les chroniques de Noël 2, veut que le rôle de Saint Nick soit le dernier qu’il joue.

« [Kurt] m’a dit: «Je veux entrer dans le coucher du soleil, c’est le dernier rôle que je joue. Il veut continuer à le faire. Au plus profond de son âme, il s’est engagé dans ce rôle. Cela signifie huit semaines à faire pousser la barbe avec peu de fioritures supplémentaires, à travailler avec le scénario tous les soirs avant qu’il ne tourne avec moi. C’est un engagement intense. Et il prend cela très au sérieux. «

Alors que les fans pourraient affirmer que Kurt Russell sera à jamais connu sous le nom de Snake ou tout autre rôle emblématique qu’il a joué, son rôle de Père Noël n’est pas moins mémorable. D’autant plus que, comme Columbus a continué à le révéler, l’approche de Russell dans son dernier rôle était de s’y préparer avec toute l’intensité d’un acteur expérimenté.

« Quand un gars joue le Père Noël, la plupart du temps, ce n’est pas pris au sérieux. Quand Kurt Russell joue le Père Noël, il écrit 170 pages sur la trame de fond et la mythologie du gars. C’est l’engagement d’un acteur. Il est engagé dans ce rôle d’une certaine manière auquel vous vous attendriez [Robert] De Niro s’engage avec Jake LaMotta [in Raging Bull]. Quand on voit ce genre de passion chez un acteur, jouer un rôle que certaines personnes ne prennent pas au sérieux, on se rend compte que je veux y aller. «