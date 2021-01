John Wick 4 est toujours en cours d’écriture et commencera à tourner cette année selon Ian McShane

John Wick 4 est sur le point de commencer le tournage cette année selon la star de la franchise Ian McShane. Après avoir joué Winston dans les trois premiers John Wick films, McShane devrait reprendre le rôle dans le quatrième opus. Le moment exact du début du tournage n’a pas encore été révélé, mais dans une récente interview sur son rôle sur Dieux américains, McShane a évoqué le statut de John Wick 5 et semble assez confiant que le tournage commencera en 2021.

McShane avait ceci à dire sur la suite de la franchise dans une récente interview:

« Keanu [Reeves] et j’ai échangé les vœux du Nouvel An et j’ai dit: «J’espère vous voir cette année. Je sais que le scénario est en cours d’écriture et ils espèrent le faire cette année. Je sais qu’ils ont annoncé qu’ils allaient faire [John Wick 4] et [John Wick 5] ensemble, mais qui sait. Les studios annoncent toutes sortes de choses. Pas de doute, à un moment donné cette année, on va faire John Wick 4. «