Drakeo The Ruler s’interroge sur le fait que Soulja Boy est en détention préventive en prison

Après avoir passé plus d’un an et demi à l’isolement, Drakeo The Ruler est à la maison. Le rappeur a été arrêté en 2017 pour meurtre, mais a par la suite été déclaré non coupable. Cependant, les procureurs ont déposé de nouveau des accusations contre lui dans le but de prouver que ses paroles montraient que Drakeo et son équipe de rap, 2Greedy Stinc Team, étaient en fait un gang de rue. Drakeo a nié avec véhémence les accusations portées contre lui, mais a ensuite plaidé en faveur de sa libération de prison.

Drakeo a parlé de ce que c’était pour lui en prison sans caution et passible de la peine de mort. « J’avais l’habitude de venir en prison pour des conneries comme des violations, alors c’est comme, quand tu es assis là-dedans et que les gens se disent: ‘Oh, je me bats contre un meurtre, je me bats contre ça’, dans ta tête tu es comme, ‘Oh, ça va être hétéro,’ « dit-il VladTV. Il a dit qu’il n’avait jamais imaginé qu’il serait à leur place pour combattre une accusation de meurtre.

Alors que Drakeo The Ruler était en détention préventive, il a révélé qu’il avait rencontré Soulja Boy. Vlad a ajouté qu’il était logique que Soulja Boy soit dans « PC », mais Drakeo avait quelques réserves. « Si vous êtes censé être un rappeur et tout ça, je ne sais pas. Ce sont les règles de cette merde », a déclaré Drakeo. «Même pas être rappeur, comme être juste une vraie personne. Être un vrai n * gga. Vous ne vous mettrez pas dans cette situation où les n * ggas peuvent parler comme ça. Ce que les gens ne comprennent pas C’est quand tu es sur PC, tu es là-bas avec des punks, toutes sortes de trucs. Tu as des homosexuels, des vifs, des pédophiles, des flics, des ex-flics, peu importe. «

« C’est un mauvais regard quand on est censé être un rappeur ou quoi que ce soit vivant la vie de la rue ou être avec des gens de la rue ou porter des armes dans des vidéos et s’appeler Big Drako et tout ça. » Vlad a sonné en disant que la prison peut forcer quelqu’un à entrer sur PC, donc ce n’est peut-être pas la faute d’un artiste, mais Drakeo a rapidement réfuté cet argument. Consultez le dialogue ci-dessous.