Knuckles a un rôle majeur dans Sonic the Hedgehog 2

Adaptation de cette année de la propriété de jeu vidéo populaire Sonic l’hérisson s’est avéré être un énorme succès financier, avec des critiques louant les performances et l’animation. Après une scène post-crédits qui présente son acolyte bien-aimé Tails, les fans se demandent depuis si d’autres personnages familiers en feront partie Sonic le hérisson 2, avec des sources affirmant maintenant que l’échidné rouge préféré des fans, Knuckles, figurera en grande partie dans la suite.

Beaucoup ont émis l’hypothèse que Knuckles serait introduit dans un Sonic le hérisson 2 camée, similaire à celle de Tails dans le premier film, mais des sources ont maintenant indiqué qu’il aura un « rôle pertinent » dans le suivi et que l’apparence du personnage « sera plus grande qu’un camée ».

Il est également rapporté que Knuckles « restera fidèle à son incarnation de jeu vidéo », ce qui signifie qu’il pourra à la fois glisser et escalader les murs comme dans le jeu vidéo. Sa personnalité a été décrite comme « sérieuse dans la nature, mais toujours crédule parfois », le studio étant actuellement en train de casting pour la voix de Knuckles.

Parallèlement aux nouvelles de Knuckles, il a également été rapporté que le réalisateur Jeff Fowler serait de retour pour diriger la suite du jeu vidéo, avec les scénaristes Pat Casey et Josh Miller, et que le film devrait démarrer la production en mai prochain. Les mêmes sources ont même révélé que Sonic le hérisson 2 cherche à ajouter un autre personnage humain nommé Randall, qui n’interagira spécifiquement pas avec le mammifère épineux titulaire, et cette production cherche à ajouter un caméo A-list aux procédures, avec Samuel L.Jackson et Chris Rock seraient considérés.

Knuckles reste l’un des personnages les plus populaires de la tradition Sonic et, dans cet esprit, il peut sembler étrange qu’il n’ait pas été inclus dans le premier film. Le réalisateur Jeff Fowler a cependant déjà expliqué pourquoi la décision a été prise de l’exclure. « Pour ce premier film, nous regardions simplement le match de 1991 et voyons simplement où tout a commencé et restons simple », a déclaré Fowler plus tôt cette année. «Essayez vraiment de clouer Sonic et Robotnik et installez simplement leur rivalité parce que vous ne le faites pas … Je veux dire, j’aime … Il y a beaucoup de grands personnages dans l’univers de Sonic, mais c’est le plus important, c’est juste pour installer Sonic et lui raconter un peu une histoire d’origine avec lui, et le faire d’une manière qui fasse vraiment tomber tout le monde amoureux de lui en tant que personnage et tout simplement en vouloir plus. Et puis, si tout cela va bien, alors nous pouvons en quelque sorte l’ouvrir et faire entrer certains de ces autres personnages que les fans connaissent et aiment. Et oui, je veux dire, personne n’est plus excité que moi d’avoir cette opportunité. «

Sonic l’hérisson trouve Sonic, hérisson ultra-rapide de couleur bleue, alors qu’il tente de naviguer dans les complexités de la vie sur Terre avec son nouveau meilleur ami – un humain nommé Tom Wachowski. Ils doivent bientôt unir leurs forces pour empêcher le diabolique Dr Robotnik de capturer Sonic et d’utiliser ses pouvoirs pour dominer le monde. La fin de Sonic the Hedgehog fait allusion à une suite potentielle et à la direction dans laquelle elle pourrait aller, tout en donnant au public un aperçu d’un autre acolyte bien-aimé de Sonic, Tails, dans une scène post-crédits. Réalisé par Jeff Fowler, Sonic l’hérisson met en vedette Ben Schwartz dans le rôle de Sonic et Jim Carrey dans le rôle du Dr Robotnik, avec James Marsden, Neal McDonald, Tika Sumpter, Adam Pally et Natasha Rothwell. Cela nous vient des Illuminerdi.

