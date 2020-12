Comment activer (et ce qu’ils sont) les chats vocaux sur Telegram

À partir d’aujourd’hui, ce groupe de discussion Télégramme acquérir une nouvelle fonction intéressante, à savoir la possibilité d’en activer une mode de conversation vocale qui transporte tous les participants – s’ils le souhaitent – dans une discussion de groupe. Les développeurs de Telegram les appellent Voice Chat, et ils sont déjà disponibles dans l’application avec la dernière mise à jour pour les versions iOS, Android et Web de la plate-forme de messagerie instantanée.

Ce que vous pouvez faire avec le chat vocal sur Telegram

Comme l’expliquent eux-mêmes les développeurs de Telegram, les conversations vocales ne sont pas les mêmes que les appels de groupe. Dans ce dernier, en effet, l’aspect de l’appel reste central: l’écran est occupé par les commandes de communication et les participants se concentrent sur la conversation vocale; les conversations vocales restent au contraire en arrière-plan, « elles sont parallèles à la communication avec les textes et les médias » et laissent l’écran actif pour aussi converser textuellement. Ce n’est pas pour rien que la fonctionnalité s’inspire de ce qui se passe depuis un certain temps sur la plateforme Discord, et pour les développeurs elle peut transformer le groupe en un bureau virtuel ou «un salon informel pour toute communauté».

Comment fonctionnent les conversations vocales

Pour activer les chats vocaux dans un groupe il faut être administrateurs et visitez ses paramètres: l’entrée correspondante se trouve dans menu d’options. Un avis dans le chat informera les participants que le mode a été activé: à ce stade, tout le monde peut décider de rester en dehors à partir du flux audio ou insérez-le quand ils le souhaitent. Même une fois à l’intérieur du chat vocal, le microphone des participants peut rester toujours actif comme dans un vrai appel téléphonique, ou être activé seulement en cas de besoin, en maintenant le bouton de communication enfoncé comme sur un talkie-walkie.

Les chats vocaux – souligne Telegram – peuvent être activés dans des chats de toute taille: des petites discussions entre amis, parents ou collègues de travail à celles qui rassemblent des centaines ou des milliers de participants, pour commenter et coordonner lors d’événements de masse.