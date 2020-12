La grande conjonction de Jupiter et de Saturne avait un spectateur invité: la Station spatiale internationale

La Grande Conjonction a été l’un des événements astronomiques les plus marquants de ces derniers mois. Jupiter et Saturne sont apparus plus proches que jamais dans le cielEt s’il y a eu beaucoup de superbes photos montrant le phénomène, une récente est particulièrement frappante.

Il a été obtenu par l’astrophotographe Jason De Freitas, qui a eu la chance de voir comment la Station spatiale internationale passait entre Jupiter et SaturneDe plus, la Lune apparaît également sur la photo, ce qui laisse bien sûr une image fantastique de l’événement.

Vive l’astrophotographie

Bien que Jupiter et Saturne se rapprochent environ tous les 20 ans, cela faisait longtemps qu’ils n’étaient pas si proches: ce phénomène n’avait pas été aussi frappant depuis le 4 mars 1226, 794 ans.

De nombreux photographes se sont préparés pour l’événement, mais Freitas a réalisé quelque chose de spécial: peut-être pourriez-vous capturer l’ISS dans le cadre de vos photographies.

Après avoir planifié en détail où et quand prendre la photo, le 17 décembre, il a conduit une heure à l’endroit choisi sur la côte sud de l’Australie, où il vit, et s’est mis à préparer son appareil photo analogique Pentax 67 avec un objectif. Takumar 600 mm f / 4 et a capturé une photo d’exposition de 10 secondes.

Le résultat spectaculaire Ce n’était pas seulement capturé dans cette image, mais dans une vidéo qui a été capturé simultanément avec un Nikon D750 et un objectif Tamron 70-200 f / 2.8 qui montre également un moment réel.

Via | Pétapixel

Plus d’informations | Jason Freitas