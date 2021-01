Anthony Hopkins Mistook Le silence des agneaux titre pour un film pour enfants

Dans les annales du cinéma, il y a peu de rôles aussi célébrés que le tour méchant d’Anthony Hopkins que le tueur en série cannibale, le docteur Hannibal Lecter, dans Le silence des agneaux de 1991, face à Jodie Foster. Dans une récente interview pour Variety, Hopkins et Foster se sont souvenus de leur temps passé à faire le film, au cours duquel Hopkins a révélé de manière amusante que le titre du film lui faisait penser que ce serait une histoire pour enfants.

« Mon agent a envoyé un script. Il a dit: » Pourquoi ne lisez-vous pas ceci? Ça s’appelle Silence of the Lambs. « J’ai dit: » Est-ce une histoire pour enfants? « C’était un après-midi d’été chaud, et le scénario est venu et j’ai commencé à le lire. Après 10 pages, j’ai téléphoné à mon agent. J’ai dit: » Est-ce une vraie offre? Je veux savoir. C’est la meilleure partie que j’ai jamais lue. « J’ai lu le reste du script et [director] Jonathan [Demme] est venu un samedi après-midi et nous avons dîné. Et j’ai dit: « Est-ce vrai? » Et il a dit: « Ouais. » J’ai dit « OK ». C’était un gars formidable avec qui travailler. Je ne pouvais pas croire à ma chance et j’avais peur de te parler [Foster]. J’ai pensé: « Elle vient de gagner un Oscar. »

C’est étonnant de considérer que Anthony Hopkins s’est senti intimidé par Foster quand tout le Le silence des agneaux voit le personnage de Foster, Clarice, visiblement nerveux et nerveux en présence de Lecter dans toute sa gloire folle de décors. Selon Foster, la raison pour laquelle elle voulait jouer le rôle de Clarice malgré son extérieur timide était qu’elle représentait un nouveau type de héros vulnérable.

« Pour moi, avec [finding a way to play] Clarice, il s’agissait aussi de sa voix, principalement parce qu’elle était quelqu’un qui avait été marqué par le saignement des agneaux, le son et le fait qu’elle ne pouvait rien faire pour les aider. Ma mère m’a dit: « Pourquoi veux-tu jouer ce personnage qui est plutôt calme et mousseux? » [Clarice] avait cette tranquillité [when she enters an elevator, where she’s surrounded by other male FBI agents who tower over her]. Il y avait presque une honte qu’elle n’était pas plus grande, qu’elle n’était pas plus forte, cette personne essayant de surmonter l’échec du corps dans lequel elle était née. J’ai compris que c’était sa force. D’une certaine manière, elle était comme les victimes – une autre fille dans une autre ville. Le fait qu’elle puisse se rapporter à ces victimes en a fait le héros. «

Si la légende d’Hannibal le cannibale a été réinventée à plusieurs reprises depuis, Le silence des agneaux reste l’un des thrillers les plus emblématiques jamais réalisés. Le film a également servi à mettre Hopkins sur la carte en tant qu’acteur principal et a consolidé le statut de Foster en tant qu’actrice de premier plan capable de jouer le genre de rôles compliqués que les actrices avaient rarement à l’époque. Et penser que tout cela n’aurait peut-être jamais eu lieu si Hopkins avait lu le titre du scénario du film, avait décidé qu’il ne voulait pas faire de film pour enfants et l’avait jeté à la poubelle. Cette nouvelle vient de Variety.

