Kissing Booth 3 : A quelle heure sort-il sur Netflix ? (maj)

CURREN 8329 Montre a quartz pour hommes d'affaires Montre-bracelet de sport simple Trois sous-cadrans Calendrier Seconde minute Affichage 24 heures 3ATM

Introduction: La montre CURREN est une montre homme de haute qualit¨¦. Il applique un mouvement ¨¤ quartz plus pr¨¦cis, un bracelet de montre en cuir confortable, une r¨¦sistance ¨¤ l'eau 3ATM ainsi que de nombreuses fonctions pratiques. Vous le m¨¦ritez! Fonctionnalit¨¦s: Le mouvement ¨¤ quartz offre un chronom¨¦trage pr¨¦cis, durable et tr¨¨s silencieux. Trois sous-cadrans affichent le r¨¦glage des secondes, des minutes et des 24 heures. Calendrier, heure, date, heure, minute, seconde, montre pour homme classique et de haute qualit¨¦. Grand cadran rond classique avec des petits, montrant votre charme. Bande en cuir, durable et agr¨¦able ¨¤ porter. R¨¦sistant ¨¤ l'eau (3ATM): r¨¦sistance ¨¤ l'eau quotidienne (pas pour la douche et la natation). Mode et style simple, parfait pour toutes sortes d'activit¨¦s professionnelles, occasionnelles, ¨¤ l'int¨¦rieur ou pour une utilisation quotidienne. Caract¨¦ristiques: Marque: CURREN Mouvement: Quartz Couleur: bleu / caf¨¦ / or / noir / marron