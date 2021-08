Nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur les meilleures versions d’Hadès. Apprenez à tirer le meilleur parti des meilleures armes.

Si vous jouez à Hadès et que vous avez lu notre guide de trucs et astuces pour débutants mais que vous rencontrez toujours des problèmes avec les boss, voici les astuces Meilleures constructions pour Hadès, où nous vous apprenons à utiliser efficacement les meilleures armes que Zagreo trouvera dans ses aventures à travers le monde souterrain.

Hades sera gratuit pour les utilisateurs de Game Pass et pose le défi de s’échapper du monde souterrain. Celui qui exige de la patience, du dévouement et beaucoup de pratique. Cependant, certaines versions sont assez puissantes, ce qui facilite tous les tests qu’elles nous lancent.

Hadès meilleures armes

Nous savons qu’il est difficile de sélectionner au hasard les améliorations d’armes. Cependant, il existe certaines précautions que vous pouvez prendre pour éviter d’être aussi sujet à la chance. Nous vous laissons ici les meilleures versions d’Hadès pour les six armes du jeu, en tenant compte des bénédictions, des bonus et de tout le reste.

Stigian

L’épée Stygian est l’arme avec laquelle nous commençons le jeu. C’est assez fiable, infligeant des dégâts constants et ayant un contrôle décent sur la distance de votre adversaire, mais deux de ses aspects se démarquent des autres.

Le premier est celui de Poséidon, qui fait que vos ennemis lâchent des cristaux de sort si nous les touchons avec l’attaque spéciale. Si vous combinez cela avec Blessings of Artemis, en particulier Lacing Wounds, vous pouvez accumuler des dégâts astronomiques, même en faisant des boss un couloir.

Cependant, la forme la plus puissante de l’épée stygienne est l’aspect d’Arthur, qui lui confère une attaque spéciale qui augmente considérablement les dégâts dans un rayon limité.

Combiné avec les bénédictions de poussée de Poséidon et les éclairs de Zeus – et, si vous êtes chanceux, sa double bénédiction, « Sea Storm » – vous ferez d’énormes dégâts de zone. Même Hadès pleurera comme un bébé devant cette construction.

Coronacto

L’aspect caché de l’arc Heartclaw, Rama, a un énorme potentiel offensif. Cependant, l’aspect d’Héra s’en sort mieux, ayant la capacité de charger des cristaux de sorts pour réduire les dégâts.

L’augmentation de la portée de cet aspect réduira le temps de rechargement, ce qui, combiné à la Bénédiction des plaies lacérantes susmentionnée d’Artemis, vous permet d’infliger des dégâts triples avec toutes ses attaques.

Obtenir le rechargement rapide d’Artemis rend cela encore plus rapide, tandis que les bénédictions de zone d’effet comme le triple tir de Dionysos vous permettent de cibler plusieurs ennemis à la fois.

De plus, si vous avez la chance de trouver un marteau Daedalus avec un tir explosif ou un triple tir – qui augmente les dégâts et tire trois tirs consécutifs, respectivement – il n’y aura aucun ennemi qui puisse vous souffler au visage.

Égide

L’égide est l’une des armes les plus « chars » d’Hadès, elle n’est donc peut-être pas du goût de tout le monde. Cependant, c’est l’option la plus viable pour quiconque s’intéresse à la défense.

L’aspect caché du bouclier, l’Aspect de Beowulf, est comme celui d’Héra du Coronacto, c’est-à-dire qu’il peut transporter des cristaux pour booster ses attaques. La frappe chargée, qui vous permet de dévaster les ennemis avec des dégâts massifs, devient une Charge de dragon, augmentant considérablement son efficacité grâce aux propriétés de cet Aspect.

Il existe de nombreuses options pour les bénédictions, mais si vous pouvez obtenir que Poséidon vous donne des bénédictions boostées, en plus de celles de Doom of Ares, vous pourrez vous défendre tout en créant des dégâts récurrents avec les dooms. Ce build est destiné aux patients, très défensif et sécurisant, qui permet même d’échapper aux embuscades ennemies grâce au Dragon Charge.

Varatea

La lance éternelle est une excellente arme hybride, mais peut-être l’une des plus difficiles à maîtriser du jeu. Pour être honnête, tous ses aspects sont bons, mais à mon avis le plus efficace est l’aspect caché de Guan Yu.

Cette peau réduit votre santé totale de 70% mais augmente l’équivalent en dégâts. Cela signifie que même avec la santé de départ maximale – 100 – vous commencerez avec seulement 30 points de santé.

Cependant, si vous pouvez obtenir des bénédictions de Déméter et Dionysos, vous augmenterez vos chances de survie. L’astuce consiste à maintenir un équilibre entre l’évasion et l’agression, en balayant les cartes ennemies tout en subissant le moins de dégâts possible.

Malfon

Les Twin Fists sont l’une des armes les plus polyvalentes. Bien que son aspect Talos nous donne l’attaque spéciale Magnetic Cutter, l’aspect Demeter est la meilleure option pour jouer de manière agressive. Soyons sérieux, si vous prenez cette arme, c’est pour faire le fou.

Après avoir effectué 12 attaques consécutives avec l’Aspect de Déméter, vous pourrez déclencher un GigaSlash qui inflige des dégâts massifs. Chaque fois que nous le faisons, nous améliorerons les dégâts de notre attaque spéciale, jusqu’à un maximum de 5 fois.

Combiné avec les bénédictions de Poséidon et les effets dévastateurs, vous pourrez tirer sur les ennemis d’un seul coup contre les murs. Il est intéressant d’améliorer votre Dash autant que possible, tout ce qui cause des dégâts persistants, comme le Hangover Dash de Dionysus ou le Thunder Dash de Zeus, est idéal.

Nous sommes intéressés car avec Malfon, nous serons toujours en train de courir et d’attaquer, nous serons rarement immobiles. Si vous avez de la chance, vous pourrez appliquer la mise à niveau Breakthrough Punch, qui inflige des dégâts supplémentaires insensés de 900% contre l’armure, faisant d’Elisio une promenade dans le parc.

Exagryphe

Le canon adamantin, avec l’aspect caché de Lucifer, est l’une des armes les plus bestiales que nous ayons dans Hadès. Il lance un jet de lave appelé Hellfire qui fait fondre tout ce qu’il touche.

Les bénédictions importent peu avec cette arme, mais celles d’Athéna sont intéressantes car elles nous permettent essentiellement de faire fondre ou de dévier chaque projectile qui se présente à nous. Avec quoi, cela nous permet d’être à la fois offensif et défensif.

Bien sûr, nous ne pouvons pas oublier que nous ne serons pas protégés en ce qui concerne le rechargement, bien que si vous obtenez l’amélioration de l’arme Infinite Chamber, vous aurez des munitions infinies avec un potentiel de dégâts légèrement inférieur.