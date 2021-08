Lizzo fond en larmes après avoir trollé « fatphobe et raciste » la nouvelle chanson Rumors

Cardi B a défendu Lizzo contre les trolls après avoir pleuré sur Instagram Live.

Lizzo s’est défendue après avoir été prise pour cible par des trolls après la sortie de sa nouvelle chanson « Rumors ».

La chanteuse de « Truth Hurts » a sorti son premier single en deux ans, « Rumors », vendredi 13 août, aux côtés d’un clip sur le thème de la Grèce. Au 14 août, la chanson, qui met en vedette le rappeur Cardi B, se situe au n ° 4 du classement américain Spotify avec plus de 1,2 million de flux.

Malheureusement, Lizzo a commencé à recevoir des commentaires haineux sur sa musique et son corps. Certains ont dit que Lizzo, qui est considérée comme une artiste pop, ne fait de la musique que pour les blancs, tandis que d’autres l’ont comparée à une « maman ».

Qu’est-ce qu’une maman ?

Lizzo fond en larmes après un trolling « fatphobe et raciste ». Photo : JOCE/Bauer-Griffin/GC Images, @lizzobeeating via Instagram

Une maman est un stéréotype offensant d’une femme noire de grande taille qui travaille pour des familles blanches s’occupant de leurs enfants. Elle a la peau foncée, désexualisée et ne vit que pour servir les Blancs. Le stéréotype est ancré dans l’esclavage.

Dimanche (15 août), Lizzo a lancé un Instagram Live et elle est tombée en panne à cause des commentaires « fatphobes et racistes » qu’elle avait reçus. « Les jours où je pense que je devrais être le plus heureux… je me sens tellement déprimé. Genre, j’ai tellement mal », a expliqué Lizzo.

« Les gens disent des conneries sur moi qui n’ont même pas de sens. C’est fat-phobique, et c’est raciste et c’est blessant. Si vous n’aimez pas ma musique, cool. Si vous n’aimez pas ‘Rumors’ la chanson, cool. Mais beaucoup de gens ne m’aiment pas à cause de mon apparence… »

Elle a ajouté: « Je pense juste que lorsque je travaille aussi dur, ma tolérance diminue. Ma patience est plus faible. Je suis plus sensible et cela me touche. Pour les gens qui ont toujours quelque chose de négatif à dire sur moi, cela n’a rien à voir avec la musique, ou le contenu de mon personnage, ou moi en tant qu’artiste, et a juste tout à voir avec mon corps ou tout autre trope dans lequel vous pensez que je tombe… sucez ma chatte par derrière. seront ceux qui rattraperont leur retard. »

Elle a poursuivi: « Ce que je n’accepterai pas, c’est que vous faites cela aux femmes noires encore et encore – en particulier nous les grandes filles noires. Quand nous ne rentrons pas dans la boîte dans laquelle vous voulez nous mettre, vous venez de déchaîner la haine sur nous. C’est pas cool. Je fais cette merde pour les grandes femmes noires du futur qui veulent juste vivre leur vie sans être scrutées ou mises dans des cases. Je ne vais pas faire ce que vous voulez toutes que je fasse jamais, alors habituez-vous-y. »

Le même jour, Lizzo a adressé les commentaires de maman spécifiquement sur TikTok. Elle a déclaré: « C’est exactement pourquoi j’ai commencé la chanson avec: ‘Ils ne savent pas que je le fais pour la culture.’ Ces personnes qui disent cela sont probablement les mêmes personnes qui sont en colère quand je suis hypersexuel et que le trope de la maman est en fait désexualisé. Donc, cela ne peut pas être vrai.

« Je pense que les gens sont juste fous de voir une grosse femme noire qui fait de la musique pop et qui est heureuse. Vous êtes tous tellement contrariés que je suis heureux. Mais cela ne me dérange même pas parce qu’Aretha Franklin a été critiquée par l’église noire quand elle est sortie, Whitney Houston a été huée et Beyonce a été critiquée au début de sa carrière. »

Elle a ajouté: « Alors vous savez quoi, le type de musique que je fais, je sais que je la fais pour qu’elle soit géniale, qu’elle touche le monde et je ne m’en tiens à aucune de ces critiques parce que je connais la seule personne que je sers, c’est moi-même. »

Lorsque vous vous défendez, ils revendiquent votre problème et votre sensibilité. Lorsque vous ne le faites pas, ils vous déchirent jusqu’à ce que vous pleuriez comme ça. Que vous soyez maigre, gros, en plastique, ils essaieront toujours de mettre leurs insécurités sur vous. Rappelez-vous que ce sont des nerds qui regardent la table populaire. https://t.co/jE5eJw8XP6 – iamcardib (@iamcardib) 15 août 2021

Les rumeurs se portent bien. Arrêtez d’essayer de dire que la chanson échoue pour rejeter les émotions d’une femme sur l’intimidation ou comme si elle avait besoin de sympathie. La chanson est dans le top 10 sur toutes les plateformes. Faire honte au corps et appeler sa maman est méchante et raciste. pic.twitter.com/Dr2t06mjEs – iamcardib (@iamcardib) 15 août 2021

Cardi B a également défendu Lizzo contre les trolls sur Twitter. Elle a tweeté: « Quand vous vous défendez, ils prétendent que vous êtes problématique et sensible. Quand vous ne le faites pas, ils vous déchirent jusqu’à ce que vous pleuriez comme ça. Que vous soyez maigre, gros, en plastique, ils essaieront toujours de N’oubliez pas que ce sont des nerds qui regardent la table populaire.

« Les rumeurs vont bien. Arrêtez d’essayer de dire que la chanson échoue pour rejeter les émotions d’une femme sur l’intimidation ou agissant comme si elle avait besoin de sympathie. La chanson est dans le top 10 sur toutes les plateformes. La honte corporelle et l’appel de sa maman sont méchants et racistes comme de la baise. »

