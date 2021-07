La bande-annonce de Kissing Booth 3 taquine le chagrin d’Elle et Noah

Elle et Noah finiront-ils ensemble à la fin de The Kissing Booth 3 ? La bande-annonce promet le retour de Marco, une liste de seaux Beach House et une fin émotionnelle à la franchise.

Le dernier versement de La cabine des baisers est presque là car Netflix vient de sortir la bande-annonce pour Le stand des baisers 3.

Avec Joey King, Joel Courtney et Jacob Elordi dans leur dernière sortie en tant que Elle, Lee et Noah, La cabine de baisers 3 devrait sortir sur Netflix le 11 août, mais pas avant un bref aperçu de ce à quoi s’attendre.

Dans le troisième film, nous voyons Elle et Noah, et Lee et Rachel, se rendre à la maison sur la plage pour passer leur dernier été ensemble avant l’université. Elle et Lee tentent de terminer leur liste de seaux Beach House, mais il y a encore une grande décision qui se profile au-dessus de la tête d’Elle.

Regardez l’intégralité Baisers Stand 3 bande-annonce en haut de la page.

La bande-annonce de Kissing Booth 3: Elle et Noah finissent-ils ensemble? Image : Netflix

Que se passe-t-il dans La cabine de baisers 3?

Eh bien, l’objectif principal du troisième film sera la décision d’Elle : ira-t-elle à Harvard, où Noah étudie actuellement ? Ou ira-t-elle à Berkeley avec son meilleur ami Lee ?

Dans une interview avec Variety, le réalisateur Vince Marcello a également taquiné que le troisième film serait un « point culminant de cette histoire de passage à l’âge adulte – pas seulement pour Elle, mais aussi pour Noah et Lee. Bien que leurs chemins soient entrelacés, chacun a son propre voyage avec un ensemble de défis qu’ils doivent surmonter avant de clore le chapitre de leur vie qu’était l’adolescence et de commencer leur nouveau voyage vers l’âge adulte ».

Il a également décrit le dernier volet comme une « fin joyeuse et émotionnellement satisfaisante pour La cabine des baisers. »

L’auteur Beth Reekles s’apprête à en sortir un troisième Cabine de baisers livre mais il ne sortira pas avant la sortie du film sur Netflix pour éviter tout spoil. Les fins d’Elle, Noah et Lee seront-elles les mêmes que dans le film, ou seront-elles légèrement différentes ?

Est-ce qu’Elle et Noah se retrouvent ensemble dans La cabine de baisers 3?

La réponse courte à cette question à un million de dollars est : nous devrons juste attendre et voir ! Comme nous l’avons maintenant vu dans la bande-annonce, Marco (Taylor Zakhar Perez) revient dans la vie d’Elle, ce qui suscitera sans aucun doute des sentiments. Elle et Noah semblent également avoir un autre argument dans le film.

Il y a aussi quelques indices sur le fait qu’Elle a besoin de « se retrouver », ce qui pourrait signifier qu’Elle pourrait partir dans une toute nouvelle direction, sans Noah ou Lee.

Pendant que nous nous asseyons et attendons La cabine de baisers 3 être libéré, pourquoi ne pas rattraper tout encore plus Cabine de baisers contenu, juste ici.

