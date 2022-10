Black Clover : Sword of the Wizard King : bande-annonce et date de sortie

Le film »Trèfle noir : l’épée du roi sorcier », basé sur l’anime du même nom, vient de dévoiler sa première bande-annonce et sa date de sortie. Annoncée pour la première fois en mars 2021, la nouvelle production sera diffusée exclusivement sur Netflix le jour où il sortira en salles au Japon le 31 mars 2023, le jour où le dernier épisode de »Black Clover » a également été diffusé il y a deux ans.

Bien que le nouvel aperçu ne montre pas complètement en quoi consistera l’intrigue, de petits aperçus des personnages qui reviendront de l’anime peuvent être vus. En plus de la bande-annonce, il a été annoncé qu’un nouveau personnage apparaîtrait dans le film, avec Toshihiko Sekimieux connu pour jouer Iruka dans la franchise »Naruto », jouant Konrath, un ancien roi sorcier.

L’équipe de production qui reviendra pour »Black Clover: Sword of the Wizard King » comprend Ayataka Tanemura en tant que directeur, Itsuko Takeda en tant que créateur de personnages Minako Seki en tant qu’auteur-compositeur. La sortie du film sera différente de la normale, car les fans ne voient généralement les sorties réalisées au Japon que des mois plus tard.

Par exemple, le film » One Piece Film: Red » a été présenté en première le 6 août au Japon, mais dans d’autres parties du monde, il ne sortira en salles en dehors du Japon que le 3 novembre 2022.

Créé par Yuki Tabatale manga »Black Clover » créé en Saut Shōnen hebdomadaire en février 2015, se vendant à plus de 15 millions d’exemplaires dans le monde. Le manga s’est arrêté en avril 2022 pour que Tabata travaille sur son arc final, mais a repris en août 2022. Le studio Pierrot a géré son adaptation animée pour TV Tokyo, diffusée d’octobre 2017 à mars 2021.

»Black Clover » suit un orphelin nommé Asta qui vit dans un monde plein d’êtres magiques. Cependant, Asta ne possède pas de capacités magiques et doit compter sur sa force physique. Bien qu’il ne puisse pas faire de magie, Asta est déterminé à devenir le prochain roi sorcier. Avec un autre orphelin nommé Yuno, ils développent une rivalité et rejoignent une équipe de chevaliers magiques pour réaliser leurs rêves ambitieux.

»Black Clover »: Sword of the Wizard King » arrivera sur Netflix le 31 mars 2023. L’anime original est disponible sur la plateforme de Crunchyroll.