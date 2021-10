Melissa Benoist révèle ce qu’elle ne manquera pas à propos de « Supergirl »

Après six saisons à l’antenne, ayant fait ses débuts sur The CW en octobre 2015, le 9 novembre prochain sera le jour où sera diffusé le dernier épisode de « Supergirl », une série qui a gagné une place particulière dans le cœur des fans. » Les fans d’Arrowverse », mettant fin au voyage de Kara Zor-El dans sa quête pour protéger la planète Terre.

Melissa Benoist, l’actrice principale de la série, à travers ses réseaux sociaux a partagé avec ses fans un grand nombre de messages de gratitude pour le soutien de ses fans au cours des six dernières années, et malgré son regret initial à la fin de la série, a révélé ce qui serait la seule chose qu’il ne manquera pas chez elle.

Lors de sa récente apparition dans l’émission Jimmy Kimmel, Benoist a signalé qu’il manquera à l’équipe de tournage et à ses camarades de casting dans la production de The CW. Cependant, il reconnaît qu’il ne manquera pas les séquences au sein de la série dans lesquelles Supergirl doit voler.

« Je dois dire que je ne sais pas si le vol va me manquer. Mon corps me fait tellement mal ». Benoist note que malgré des changements importants dans la technologie du cinéma et de la télévision, la technique mise en œuvre pour les séquences de vol est une technique qui n’a pas beaucoup changé au cours des dernières décennies. « Quelqu’un m’a dit, je pense que c’est la même chose depuis que Christopher Reeve l’a fait, juste des câbles et une sorte de harnais qui ressemble à une couche et qui fait ça (la pose). »

Lorsque Kimmel a demandé à Benoist s’il gardait l’un des costumes de Supergirl, l’actrice a noté qu’elle n’était pas libre de révéler cette information mais qu’au fil des ans, elle a pris des figurines de dinosaures du décor. Lors de sa précédente participation au New York Comic Con, Benoist a exprimé sa gratitude pour « l’une des expériences les plus difficiles de sa vie ».

« Je ne pense pas avoir vraiment réalisé ce que je signais, alors mes attentes, mon esprit ont explosé dès le début », a commenté Benoist. «Ce fut l’une des expériences les plus difficiles et les plus difficiles de ma vie, et je pense que cela le restera pour le reste de ma vie. En ce moment, je ressens juste beaucoup de gratitude », a-t-il noté.