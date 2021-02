Kings of Leon publie un clip vidéo en noir et blanc de sa dernière chanson: « Echoing » | 45S

Ils sont revenus. Kings of Leon a annoncé plus tôt cette année qu’ils sortiraient un nouvel album intitulé «When You See Yourself», le huitième album studio du groupe. À l’époque, ils ont sorti deux chansons intitulées « The Bandit » et « 100,000 People », mais maintenant ils ont fait un retour épique.

Il s’agit de «Enchoing», la nouvelle chanson du groupe, qui est sortie avec un clip vidéo enregistré en noir et blanc. Avec les autres chansons mentionnées, ce sont celles qui ont été publiées pour promouvoir cet album.

Sans plus tarder, nous vous laissons avec les chansons qui seront sur cet album et avec «Enchoing», le dernier de Kings Of Leon.

Quand tu te vois