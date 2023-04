Cast of Hunger: qui sont les acteurs du film à succès Thai Netflix

Netflix

Le cinéma thaïlandais a un nouveau représentant dans le monde avec Hunger, un film qui fait partie des favoris sur Netflix en ce moment. Ensuite, nous vous disons ce que nous savons de son casting.

©NetflixCast of Hunger: qui sont les acteurs du film à succès Thai Netflix.

affamé soit Faimcomme il était intitulé en Amérique latine, est le nouveau film thaïlandais qui est arrivé sur le service de streaming Netflix le samedi 8 avril et occupe actuellement la troisième place du Top 10 des plus vues par les abonnés dans le monde. Il ne fait aucun doute que le public lui a donné une approbation positive, il souhaite donc également rencontrer les acteurs derrière les personnages principaux.

« Aoy, une femme d’une vingtaine d’années, dirige le restaurant local de nouilles sautées de sa famille dans la vieille ville de Bangkok. Un jour, elle reçoit une invitation à quitter l’entreprise familiale et à rejoindre l’équipe « Hunger », l’équipe de table numéro un du luxe en Thaïlande. chef dirigé par Paul, un célèbre chef plein d’esprit et notoirement odieux »mentionne le synopsis officiel de la bande.

+ Distribution de Hunger, film Netflix

– Chutimon Chuengcharoensukyingsoon est Aoy :

C’est le personnage central du film, un jeune chef sauté qui n’a pas peur de l’huile chaude. Il est joué par la star locale qui est également connue sous le nom de « Aokbab »une actrice et mannequin de 27 ans qui est devenue célèbre grâce au film mauvais génie. Sur son profil Instagram officiel (@aokbab), il compte plus de 600 000 abonnés.

– Nopachai Chaiyanam en tant que chef Paul :

Le célèbre chef thaïlandais le plus reconnaissable et une présence terrifiante dans la cuisine. Cet acteur de 51 ans a étudié à l’Université Sukhothai Dhammatirat dans sa jeunesse, en commençant par de petits rôles. Il est apparu dans des publicités et des vidéoclips, mais est reconnu pour ses performances dans Ça fait mal comme l’enfer, Wela, Toujours porté disparu, Famille d’accueil, Ramène-moi à la maison et la saga naresuan.

– Gunn Svasti Na Ayudhya est Tone :

Un chef junior dans le film qui découvre et se lie d’amitié avec Aoy. Cet interprète est également connu sous le nom de Gunn Svasti et, comme Chaiyanam, il est apparu dans divers clips vidéo et publicités télévisées. A 31 ans, ses oeuvres se démarquent dans Muang Maya vit la série : Bang Lang Maya, Salat No De Yutthakan, Tootsies Diary et tootsies et le faux.

Chutimon Chuengcharoensukyingsoon, Nopachai Chaiyanam et Gunn Svasti Na Ayudhya Ils forment le trio principal de Hunger, mais ils ne sont pas seuls. Le reste du casting est complété par : Objectif Bhumibhat Thavornsiri comme oh, Pao Varit Hongsananda comme la toux, Lalita Paisarn comme Milky, Sim Kyutae, Au Ekkaphon Deeboonmee Na Chumphae, Ratikorn Jitthartorn, Jirapreeya Machuay, Phiao Duangjai Hiransri, Kuma Punnathorn Pornprasit et Nichapa Phornchaimeteekul.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?