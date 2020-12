Darth Vader élu meilleur méchant Star Wars de tous les temps dans un nouveau sondage

Peut-être sans surprise, un nouveau sondage a nommé Dark Vador comme le plus grand Guerres des étoiles méchant de tous les temps. Et ce n’était même pas proche. Depuis les premiers instants de Un nouvel espoir en 1977, Dark Vador s’est imposé non seulement comme l’un des êtres les plus menaçants d’une galaxie lointaine, très lointaine, mais comme l’un des plus grands méchants de l’histoire du cinéma. En tant que tel, l’homme anciennement connu sous le nom d’Anakin Skywalker est reparti avec la première place dans un glissement de terrain.

Le sondage a recueilli plus de 10 000 votes de fans. Dark Vador est arrivé en tête avec 33% des voix, totalisant 3422. Darth Vader a été interprété par James Earl Jones, mais David Prowse, décédé plus tôt cette année, a joué le personnage sur le plateau. Hayden Christensen a également joué le rôle d’Anakin Skywalker dans la trilogie prequel avant d’apparaître brièvement en tant que Vader pleinement formé à la fin de La revanche des Sith. Christensen reprendra le rôle dans le prochain Obi Wan Kenobi série sur Disney +. Vader est également apparu de manière mémorable en 2016 Rogue One.

L’empereur Palpatine est arrivé en deuxième position avec 18% des voix. C’est une chute raide à partir de là. La plus grande surprise a peut-être été l’arrivée du grand amiral Thrawn juste au-dessus de Dark Maul et Boba Fett, qui ont respectivement atterri aux quatre et cinq places. Thrawn a été créé par l’auteur Timothy Zahn dans le Héritier de l’Empire trilogie de romans. Il a été ressuscité dans le canon actuel en Rebelles, et semble sur le point d’apparaître bientôt en live-action, grâce à The Mandalorian saison 2.

Quelques méchants de la trilogie suite ont également atterri sur la liste. Kylo Ren a obtenu trois pour cent des voix, assez bien pour la neuvième place. Snoke est arrivé derrière cela avec deux pour cent au numéro 12. Enfin, le capitaine Phasma, qui a également obtenu deux pour cent, a atterri au numéro 13. Phasma et Snoke, pour de nombreux fans, se sont finalement avérés un peu décevants.

Des méchants de tous les coins de la Guerres des étoiles galaxie sont représentés sur la liste. Le nouveau méchant à gagner une place est Moff Gideon, qui est joué par Giancarlo Esposito dans The Mandalorian. La popularité de l’émission a contribué à propulser le personnage relativement nouveau à la huitième place, avec 4% des voix. Vous pouvez consulter la liste complète ci-dessous. Cette nouvelle nous parvient via Radio Times.

Les plus grands méchants de Star Wars de tous les temps

1. Dark Vador: 33% (3422)

2. L’Empereur: 18% (1897)

3. Grand amiral Thrawn: 6% (636)

4. Dark Maul: 6% (632)

5. Boba Fett: 6% (631)

6. Général Grievous: 4% (458)

7. Greedo: 4% (399)

8. Moff Gideon: 4% (381)

9. Kylo Ren: 3% (354)

10. Grand Moff Tarkin: 3% (330)

11. Comte Dooku: 2% (258)

12. Guide suprême Snoke: 2% (224)

13. Capitaine Phasma: 2% (223)

14. Asajj Ventress: 2% (193)

15. Grand Inquisiteur: 2% (178)

16. Jabba le Hutt: 2% (158)

