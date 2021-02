Pouvez-vous attraper un virus sur WhatsApp juste pour télécharger une photo?

Pour infecter un mobile Android via WhatsApp, vous avez besoin de plus qu’un simple message.

Tout au long de ces derniers jours, plusieurs portails Internet ont fait écho aux enquêtes de la expert en cybersécurité Lukas Stefanko, par lequel il est montré que Les utilisateurs d’Android peuvent se retrouver avec leurs appareils infectés par des logiciels malveillants, pour le simple fait de recevoir un message WhatsApp. Il y a même une vidéo qui démontre sa théorie.

Et même s’il y a une partie de la vérité Dans les conclusions de cette recherche, la réalité est que pour que les attaquants infectent les appareils de leurs victimes il faut plus qu’un simple message.

Un malware qui envahit votre liste de contacts

Dans la vidéo enregistrée par Lukas Stefanko, vous pouvez voir comment ce malware agit: d’abord, le la victime reçoit un message WhatsApp qui contient un lien vers une page Web et, parfois, une image. Cette page contient un lien de téléchargement d’une application, soi-disant développée par Huawei.

Mais ce n’est que lorsque l’utilisateur télécharge et installe l’application sur votre appareil lorsque le un malware infecte le téléphone. En cas d’installation de l’application téléchargée, le virus prend le contrôle de l’appareil et commence à envoyer le même message à toute la liste de contacts WhatsApp, dans le but de tromper et d’infecter le plus de gens possible.

Le chercheur indique également que le virus peut répondre avec des messages personnalisés à toute notification WhatsApp. Et est-ce qu’une fois installée, l’application demander l’accès aux autorisations avancées du système comme l’accès aux notifications ou la possibilité de fonctionner sur d’autres applications.

Tout semble indiquer que le but ultime de ce malware est de finir abonnement des utilisateurs concernés aux services prime. Cependant, le chercheur affirme qu’en raison des autorisations que l’application malveillante obtient, elle pourrait être utilisée pour mener des attaques beaucoup plus dangereuses contre les utilisateurs.

Comment éviter d’être infecté?

Depuis le portail spécialisé dans WhatsApp WABetaInfo affirmer que, bien que la menace puisse être réelle, il est faux de dire que les logiciels malveillants peuvent infecter les appareils simplement en télécharger une photo ou recevoir un message.

Après tout, comme nous l’avons vu, logiciel malveillant entre dans sur l’appareil lorsque l’application est installée, et pas avant.

Par conséquent, de ce cas nous tirons deux conclusions: la première, que évitez toujours d’ouvrir les liens suspects reçus par WhatsApp –Même si l’application ne les identifie pas comme suspects; et le second, que bien que WhatsApp continue d’être l’un des principaux objectifs de la les pirates lorsqu’il s’agit de trouver des victimes, finissent par être infecté par l’un de ses malwares Ce n’est pas aussi facile qu’il y paraît si vous agissez avec bon sens.

