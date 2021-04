Fortnite aura un skin Aloy excitant d’Horizon Zero Dawn

PlayStation et Epic Games ont officiellement annoncé que le protagoniste de Horizon zéro aube, Aloy, rejoindra le populaire titre gratuit de Battle Royale avec l’équipe partenaire plus tard cette semaine, le 15 avril.

L’inclusion d’Aloy dans le jeu vidéo a fait l’objet de rumeurs depuis le récent Fortnite chapitre 2 – la saison 6 a commencé avec son thème « Primitif». Alors que le skin et l’équipement seront disponibles sur toutes les plates-formes Fortnite, une Aloy Cup aura lieu le 14 avril uniquement sur PlayStation 4 et PlayStation 5, ce qui permettra aux gagnants de débloquer le pack Horizon Zero Dawn plus tôt.

Le lot Horizon Zero Dawn susmentionné comprend spécifiquement le Blaze Canister Back Bling, le Glinthawk Glider, le Aloy Spear Puckaxe, le Heart-rizon Emote et le Shield-Weaver Wrap.

Ces objets et la peau de Aloy Ils seront disponibles à l’achat individuellement le 15 avril, mais le pack comprend également l’écran de chargement Aloy the Skywatcher.

En plus de tout ce qui précède, il y aura également un nouveau mode à durée limitée, «Faites équipe! Aloy & Lara », dans lequel Aloy et Lara Croft joueront en duo du 16 avril à 9 h HE / 6 h HP jusqu’au 18 avril avec le même horaire.