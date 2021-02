Kind Stranger achète à un garçon un panier de basket après l’avoir vu jouer avec une poubelle

À Alexandra, en Louisiane, Jeremiah, huit ans, tirait des cerceaux dans son allée, mais à la place d’un panier de basket-ball, il visait une poubelle.

Quand Devin Hinkston a vu cela, il a su qu’il devait acheter à ce gamin un vrai cerceau.

« Je fais toujours [random acts of kindness]», A déclaré Hinkston à ABC Bonjour Amérique.

«Je verrai des enfants dans le magasin du coin et je leur achèterai à tous quelque chose pour grignoter. Je verrai un sans-abri et je leur achèterai un blouson ou de la nourriture. Je ne publie jamais à ce sujet sur les réseaux sociaux parce que ce n’est pas la raison pour laquelle je le fais. Je le fais avec le cœur. «

Quand Hinkston est passé en voiture chez Jeremiah et a vu le petit garçon utiliser une poubelle comme cerceau, il savait qu’il avait trouvé son acte de gentillesse aléatoire pour la journée.

Il voulait offrir à ce garçon un panier de basket, alors il l’a fait.

L’acte de gentillesse non planifié de Hinkston était définitivement un slam dunk.

Jérémie, qui aime le basketball et joue dans une ligue de son église locale, a été touché par la générosité de cet inconnu, tout comme sa grand-mère Patricia Williams.

« Jeremiah était à l’arrière-plan sautant de joie et elle sautait, et je laissais tomber des larmes », a déclaré Hinkston

Williams s’est rendue sur Facebook pour partager son appréciation, remerciant Hinkston et l’appelant «Vraiment un ange». Le post de bien-être, qui montre un Jérémie souriant debout entre Hinkston et son nouveau cerceau, a maintenant des milliers de likes et de partages, ainsi que des centaines de commentaires.

Les téléspectateurs du message ont été touchés par la bienveillance de cet étranger, qualifiant Hinkston d ‘ »incroyable » et de « bénédiction ».

« Cela m’a mis les larmes aux yeux. Il y a des anges partout », a écrit un commentateur.

« Le monde a besoin de plus de gens comme ça », a déclaré un autre.

Plus tard dans la journée, Jérémie a frappé le court de son église locale et en est sorti victorieux, marquant 12 points pour son équipe.

Même lorsqu’il n’est pas sur le terrain, le ballon de basket de Jeremiah ne le quitte jamais. Il joue constamment au ballon et son joueur préféré est LeBron James.

« Partout où il va, il emporte son petit ballon de basket », a déclaré Williams à ABC. Bonjour Amérique.

De plus, la générosité de Hinkston ne s’est pas arrêtée avec la livraison. Il est resté en contact avec la famille et envisage de retourner à la maison pour les aider à assembler le panier de basket.

À l’avenir, Hinkston espère étendre encore plus sa gentillesse en finançant une organisation à but non lucratif pour les enfants de la communauté afin qu’ils aient des activités à faire après l’école.

Selon La psychologie aujourd’hui, effectuer des actes de gentillesse aléatoires est en fait scientifiquement lié au bonheur et au contentement.

Des produits chimiques positifs – comme la dopamine, la sérotonine et l’ocytocine – sont libérés, ce qui vous fait vous sentir mieux physiquement et mentalement.

Bien que, par définition, vous agissez de manière désintéressée, les actes de gentillesse sont bénéfiques pour toutes les personnes impliquées. Le simple fait de voir les autres être gentils suffit pour libérer les mêmes produits chimiques «de bien-être».

Il est clair que Hinkston, Williams et, bien sûr, Jeremiah ont tous été positivement impactés par la gentillesse de l’action de Hinkston.

« Vous devriez toujours être gentil. Vous ne savez jamais ce que quelqu’un d’autre traverse », a déclaré Hinkston.

