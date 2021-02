Moonshine abandonné toujours lié à Al Capone découvert dans les bois de Caroline du Sud

Des archéologues de Caroline du Sud ont découvert les vestiges d’une ère des années 1920 alcool de contrebande encore qui peut avoir été dirigé par l’un des associés criminels d’Al Capone.

En creusant dans une région boisée connue sous le nom de « Hell Hole Swamp » (qui fait partie de la forêt nationale Francis Marion en Caroline du Sud) à l’extérieur de Charlottesville, les chercheurs ont découvert un tonneau en métal, un tuyau d’arrosage vert, des parpaings et divers morceaux de ferraille, selon South Caroline Poste et courrier .

Malgré leur apparence hétéroclite, ces artefacts sont probablement les restes d’une opération illégale de distillation d’alcool dirigée par un bootlegger local notoire et associé de Capone nommé Benjamin Villeponteaux, a déclaré Katherine Parker, étudiante diplômée de l’Université du Tennessee Knoxville qui a dirigé l’expédition dans Hell Hole. Swamp, tel que rapporté par la poste et le courrier.

« En tant que sites archéologiques, les alambics à liqueur obsolètes ou cassés sont souvent confondus avec des décharges modernes », explique Parker écrit sur son site Web . « Cependant, il existe plusieurs signatures clés qui peuvent être utilisées pour les distinguer. »

Des archéologues et des bénévoles découvrent l’alambic nouvellement découvert dans le marais de Hell Hole (Crédit d’image: Katherine Parker)

Les parpaings sont l’une de ces signatures. Parker a fait appel à un historien de l’architecture pour analyser la taille et les matériaux des blocs, et a constaté qu’ils dataient des années 1920. Selon Parker, ces briques soutenaient probablement une « style sous-marin « alcool encore, dans lequel des centaines de livres de seigle, d’orge, de sucre et d’eau ont été soulevées au-dessus d’un feu et portées à ébullition dans un récipient en métal. Un appareil séparé, relié par un tuyau, aurait aspiré les vapeurs d’alcool et condensé les dans un liquide à nouveau.

Cet alambic nouvellement découvert n’est que l’un des nombreux marais de Hell Hole que les archéologues ont liés à Villeponteaux. Selon Parker, le bootlegger local possédait une propriété près de la forêt, et il aurait travaillé avec Capone pour aider le tristement célèbre gangster à faire sortir de l’alcool illégal de la Caroline du Sud pendant la prohibition.

Un article de journal de 1926 rapportait que Villeponteaux était l’un des trois hommes tués lors d’une fusillade sanglante avec un gang rival de contrebandiers appelé la famille McKnight. Cependant, les alambics de Hell Hole Swamp ont peut-être été utilisés pendant de nombreuses années après la mort de Villeponteaux, et peut-être même après l’abrogation de la prohibition en 1933, selon le Post and Courier. La Caroline du Sud a taxé l’alcool légal à 4 € le gallon, ce qui en fait l’une des taxes d’État les plus élevées du pays; la contrebande a continué à prospérer et l’État est devenu un bastion de la production illégale d’alcool, a rapporté le journal.

