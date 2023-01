Kevin Feige sur le secret derrière le succès du MCU

Kévin Feige a longtemps été l’homme de l’heure, compte tenu de son énorme succès auprès des Univers cinématographique Marvella plus grande franchise de nos jours pour les films et les émissions de télévision.

Mais existe-t-il une formule secrète pour rendre cela possible ? Lors d’une récente présentation sur The Movie Business Podcast, Feige lui-même a répondu à la question :

«La vérité honnête, qui n’est pas aussi excitante, mais vous obtenez le scoop sur ce podcast et je vous le donnerai. Il n’y a pas de secret. Il y a des secrets en termes d’histoires, de spoilers, et des choses comme ça, mais s’il y avait une formule, parce que les gens demandent depuis très longtemps : « Quelle est la formule ? » et la vérité est qu’il n’y en a pas. Le secret qui est partagé entre les organisations prospères, les conteurs et les cinéastes est simplement une énorme quantité de travail acharné. Et la seule chose qui peut alimenter ce travail acharné est la passion. Et heureusement, c’est ce que nous avons à Marvel Studios à la pelle. Je dis toujours que si nous n’étions pas là pour faire les films, nous serions les premiers à acheter des billets à l’avance, ou je disais faire la queue autour du pâté de maisons pour aller les voir.