Dying Light 2 Stay Human a temporairement ramené le mode Hyper

Lumière mourante 2: La première mise à jour substantielle du contenu de Stay Human ne sera pas disponible avant un certain temps, mais le développeur Techland publie toujours des mises à jour à un rythme raisonnable. Par exemple, le jeu propose désormais un mode qui était un favori des fans.

Dying Light 2 Stay Human proposera Hyper Mode avant le 1er août, selon une récente annonce de Techland.

L’Hyper Mode a été temporairement proposé en début d’année. Pour ceux qui ne le savent pas, le but de ce paramètre est de donner aux zombies une physique de ragdoll accrue afin qu’ils soient envoyés dans les airs lorsque vous les frappez avec des armes à feu, des coups de pied, des explosifs ou toute autre chose.

Votre pouvoir de catapulter des adversaires dans les airs est disponible dans ce mode. Avec un tel pouvoir, les infectés sont réduits à rien de plus que des poupées de chiffon pour votre amusement et votre plaisir effrénés.

La première extension significative pour Dying Light 2 Stay Human arrivera également en septembre. Les paramètres et les spécificités du gameplay de l’extension ont récemment été révélés grâce à une fuite.

Dans un article précédent, Techland a prévu de nouveaux événements Booster à durée limitée pour Dying Light 2 Stay Human, qui a récemment reçu le statut New Game Plus. Vous gagnez deux fois plus d’XP de combat et de parkour pendant la promotion Double XP actuelle, qui est active jusqu’au 3 mai.

Le trésor de cristaux sera accessible du 5 au 9 mai et offrira à Dark Hollows des noyaux de cristal supérieurs. La Blue Moon, qui offre une tolérance chimique améliorée et une protection contre les infections nocturnes, est active du 12 au 16 mai.

Enfin, du 19 au 23 mai, l’Hyper Mode sera disponible, permettant de catapulter instantanément des adversaires dans les airs. Les ennemis volent de manière amusante lorsque vous les frappez avec des armes à feu, des coups de pied ou des grappins.

Il y a encore plus à attendre car un autre ensemble de défis devrait être mis en ligne en mai, selon la feuille de route fournie en janvier. Selon les plans actuels, la première extension de l’histoire fera ses débuts en juin.