« Fire Emblem Engage » aura une nouvelle adaptation en manga

Le jeu vidéo »Emblème de feu s’engager », qui a récemment été créé sur Nintendo Switch, recevra une nouvelle adaptation manga. Selon de nouveaux rapports, Nintendo et la compagnie Systèmes intelligents fera ses débuts avec un nouveau prologue au format manga dans le magazine Saut Saikyo Saut le 3 février prochain.

Ensuite, de nouveaux chapitres commenceront à être publiés chaque mois à partir du 3 mars. le mangaka Kazurō Kyo sera chargé d’illustrer le manga, qui mettra en vedette la version masculine d’Alear, le nouveau protagoniste de »Fire Emblem Engage ».

Cela pourrait aussi vous intéresser : The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom pourrait être la dernière version de Nintendo Switch

Sorti le 20 janvier, »Fire Emblem Engage » se déroule sur le continent d’Elyos et se concentre sur le voyage d’Alear pour obtenir 12 anneaux d’emblème après s’être réveillé d’un sommeil millénaire.

Alear doit trouver les anneaux pour sécuriser le sceau du Fallen Dragon Sombron, qui s’est affaibli à peu près au même moment où le protagoniste s’est réveillé. Ces reliques permettent aux joueurs de se battre aux côtés de personnages des précédents jeux « Fire Emblem », tels que Marth, Celica, Roy et Corrin.

» Engage » a été annoncé au Nintendo Direct en septembre 2022, étant le prochain épisode après »Fire Emblem Trois Maisons », l’un des titres les plus réussis de la franchise. Le nouveau titre n’inclut pas le système de mariage classique de la saga, un ajout qui faisait partie de l’après-match.

Cela pourrait aussi vous intéresser : One Piece Odyssey : Tous les personnages jouables







Au début des années 2000, »Fire Emblem Hasha no Tsurugi » était un manga qui adaptait »Fire Emblem : The Binding Blade » en 45 chapitres. Les jeux ultérieurs ont fait référence au manga avec des objets et des objets tels que Al’s Sword, Gant’s Lance et Tiena’s Staff. En plus de »Fire Emblem », plusieurs autres franchises Nintendo ont reçu des adaptations de manga.

»Fire Emblem Engage » est disponible sur Nintendo Switch. L’adaptation manga sera publiée sur l’application Weekly Shonen Jump le 3 février.