Kena: Bridge of Spirits Exploit vous permet de sauter la deuxième partie pour obtenir un trophée difficile

Kena : Bridge of Spirits est arrivé sur PlayStation 5 cette semaine, et c’est une aventure charmante qui vaut la peine d’être jouée. Si vous êtes un chasseur de trophées, la liste du jeu est agréable et pas trop difficile à compléter – à l’exception d’une liste qui pourrait vous prendre un certain temps. Le trophée « Master Spirit Guide » vous oblige à battre le jeu en difficulté Master Spirit Guide, un paramètre qui n’est déverrouillé qu’après avoir terminé le jeu avec un paramètre inférieur. Cependant, un exploit vous permettra d’obtenir ce Trophée sans repasser par le jeu une seconde fois.

En effet, une sorte de bug ou d’oubli a abouti à une méthode pour sécuriser le Master Spirit Guide Trophy en quelques minutes, vous évitant ainsi la peine de jouer à travers le titre indépendant à son niveau de difficulté le plus élevé. Après avoir terminé le jeu une fois, vous pouvez utiliser des sauvegardes manuelles pour sauter efficacement une deuxième partie tout en repartant avec le trophée d’or. Si vous êtes curieux de savoir comment procéder, nous avons décrit les étapes dans notre Kena: guide du Trophée Bridge of Spirits. On l’a testé : l’exploit fonctionne (sur PS5 et PS4), et c’est super facile à faire.

Bien sûr, le jeu est suffisamment bon pour que vous souhaitiez obtenir ce trophée de la manière habituelle, et c’est tout à fait correct. Cependant, si vous voulez juste le trophée et que vous n’êtes pas trop inquiet de revivre l’aventure de Kena, cet exploit vous fera gagner beaucoup de temps.

Comme pour tout ce qui est de cette nature, la méthode sera presque certainement corrigée dans un proche avenir. Nous ne doutons pas qu’Ember Lab est au courant de l’exploit et travaille actuellement à la correction du bogue. Si vous voulez faire cela, alors vous n’avez probablement pas très longtemps, alors lancez-vous si vous êtes tenté.

Allez-vous remporter le Master Spirit Guide Trophy en utilisant cet exploit, ou êtes-vous prêt à relever le défi de jouer au jeu dans son environnement le plus difficile ?