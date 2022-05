Bruce Campbell taquine quelque chose d ‘«étrange» dans un message mystérieux sur les réseaux sociaux

Nous savons tous maintenant que Bruce Campbell fait une apparition dans Docteur Strange dans le multivers de la folie, mais avec ce secret sorti du sac et dans les cinémas, le Evil Dead star a taquiné et dérouté les fans avec son dernier message sur Twitter. Dans le nouveau message, Campbell semble suggérer qu’il a filmé quelque chose de nouveau qui peut être lié au hashtag de #Strange, qui a des fans qui spéculent s’il s’agit de quelque chose lié à Docteur étrange, choses étranges ou quelque chose de complètement différent.

Bruce Campbell est devenu une icône du cinéma grâce en grande partie à ses apparitions fréquentes dans le rôle d’Ash Williams, l’homme qui a combattu les Evil Dead et a pratiquement perdu à chaque fois. Cependant, il est également devenu connu pour avoir fait des apparitions dans les films de Sam Raimi et est apparu dans des dizaines d’autres films et émissions de télévision au cours des quatre dernières décennies. Après sa récente apparition dans Raimi réalisé Docteur Strange dans le multivers de la folie, on pensait que le travail «étrange» de Campbell était terminé, mais il semble que quelque chose d’autre d’étrange se prépare avec l’acteur.

Dans un mystérieux Tweeter, Campbell a partagé une image de lui-même sur un plateau avec des fissures dans le sol, éclairé par des projecteurs tout en se tenant entouré de miroirs. Tout ce qu’il a dit par rapport au message était: « A fait quelque chose #Strange l’autre jour. » Bien que cela ne donne aucune idée réelle de ce que Campbell a filmé, la spéculation évidente des fans était qu’il travaillait sur quelque chose lié à l’un ou l’autre Docteur Strange ou peut-être même la prochaine saison de Stranger Things. Cependant, dans les deux cas, le tournage s’est terminé il y a longtemps, et à moins que Campbell ne tourne une sorte de reprise de dernière minute pour Choses étranges, il semble peu probable que l’un ou l’autre soit la réponse.

Un nouveau Ripley pourrait-il le croire ou ne pas être à l’horizon ?

Avec les spéculations des fans sur ce que le message de Campbell fait allusion au remplissage de ses commentaires sur Twitter, il y a eu une autre signification possible derrière le message proposé. La série TV Croyez-le ou non de Ripley a fait un retour en 2019 avec Campbell comme hôte, et la série est certainement bien connue pour traiter l’étrange et l’inhabituel. Alors que l’apparence adaptée de Campbell dans l’image pourrait bien correspondre à cette théorie, l’ensemble, avec ses multiples miroirs et son cadre très sombre, ne semble pas non plus tout à fait correspondre au spectacle.

En fin de compte, il n’y aura qu’une seule façon de savoir exactement ce que fait Bruce Campbell, et c’est à ce moment-là que Bruce Campbell aura envie de partager plus d’informations. Avec une allumeuse comme celle-ci, il ne faudra probablement pas longtemps avant que la star de cinéma offre plus de détails sur ce qu’il a filmé et jusque-là, tout ce que nous pouvons faire est de rester assis et d’attendre.





Bruce Campbell apparaît actuellement dans Doctor Strange dans le multivers de la folie dans les cinémas, et aussi comme une version générée par ordinateur d’Ash Williams dans le nouveau Evil Dead : le jeu qui s’est récemment vendu à plus de 500 000 exemplaires au cours de sa première semaine.