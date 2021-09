Into The Night Saison 3: Date de sortie, distribution et intrigue

– Publicité –



La troisième saison de « Into the Night » dépeint un monde attrayant où le soleil devient soudainement dangereux, provoquant la mort de tout ce qu’il produit. Adapté de « The Old Axolotl » du romancier polonais Jacek Dukaj, le spectacle suit un groupe de survivants qui tentent de survivre dans un monde détruit et commencent lentement à trouver d’autres groupes qui ont réussi à survivre. Sortie pour la première fois le 1er mai 2020, la série thriller est une nouvelle série.

Le casting de l’émission de Jason George a été acclamé par la critique pour sa narration captivante et ses performances d’acteur. Ce drame scientifique inspirant a jusqu’à présent été présenté en deux épisodes. L’histoire se poursuit dans un environnement engageant adapté à la saison de suivi après que l’équipe intermédiaire de survivants dirigée par Sylvie ait abandonné la sécurité de ses dortoirs au cours de la dernière saison de la saison 2. Découvrez la troisième saison de Into The Night.

Date de sortie de la saison 3 de la nuit

Le 8 septembre 2021, Netflix a diffusé la deuxième saison de Into the Night. Chaque épisode dure environ 37 minutes et les six épisodes sont diffusés simultanément.

Dans The Night Season 3, il n’y a eu aucune annonce officielle que son produit sera brut. Il semble cependant qu’ils ajouteront au moins une saison à la série à l’avenir. Par exemple, le jeu s’inspire d’un livre source contenant plus de scénarios que les deux premiers épisodes. Bien que les articles entre le livre et l’exposition diffèrent, les surveillants m’ont beaucoup inspiré dans les moments de suivi.

À titre d’exemple, la première page de ce livre semble couvrir toute la première saison de « Something the Night » ! Les voleurs potentiels ne seront pas exclus, mais espérons-le, nous sommes encore loin d’entendre parler des survivants. La deuxième saison de l’émission se termine sur plusieurs cliffhangers qui suggèrent que plusieurs saisons sont en magasin. La saison 2 se termine sur une émeute qui ne laisse pas une impression durable, contrairement à la saison 1, qui se termine sur une note solide.

Il semble également que l’émission gagne en popularité dans sa deuxième version, ce qui signifie que Netflix est susceptible de décider de mettre fin au programme saisonnier en fonction du nombre de visionnages. Si l’élan se maintient, vous pouvez vous attendre à ce que Into The Night Season 3 soit publié en 2022.

Casting de la saison 3 de Dans la nuit

Dans la nuit La saison deux tourne autour d’un groupe de survivants réels, dont le pilote Mathieu dans le rôle de Laurent Capelluto, Sylvie dans le rôle de Pauline Etienne, Laura dans le rôle de Babetida Sadjo, Ayaz dans le rôle de Mehmet Kurtulus, Jakub dans le rôle de Ksawery Szlenkier et Rik dans le rôle de Jan Bijvoet. Outre Ines et Horst, sa fille Zara et son fils Dominik restent à la fin. Ils incarnent Regina Bikkinina, Nabil Mallat et son père Horst.

Il peut probablement y avoir une revitalisation de nombreuses stars invitées au cours de la troisième saison, qu’il s’agisse de Jan Bijvoet, Regina Bikkinina ou Nicolas Alechine, leurs personnages mourants. Nos personnages de la série rencontreront de nouveaux groupes de survivants au fur et à mesure qu’ils rencontreront de nouveaux survivants, comme nous l’avons vu dans Into The Night Saison 2.

Dans la nuit saison 3: intrigue

Into the Night Season, trois se termine avec Sylvie et son équipe quittant le camp de réfugiés bulgare après avoir été menacées de mort par les troupes de l’OTAN. Les survivants de leur groupe étaient en difficulté après une tentative infructueuse d’obtenir des semences en Norvège, ils ont donc fait don d’un hélicoptère russe à la banque de semences.

Pendant ce temps, un mystérieux sous-marin a atterri sur une île au large de la Norvège et a rencontré les habitants d’une banque de graines. Ayaz, cependant, tire sur l’un des nouveaux arrivants, sans savoir à quelle fin ira la balle. Nous voyons également à mi-chemin du générique que les soldats de l’OTAN repèrent une souris à l’intérieur d’un conteneur fabriqué par Horst, suggérant que le scientifique aurait pu trouver un moyen de protéger les êtres vivants du soleil.

Comme on le verra dans les prochains épisodes d’Into The Night, Sylvie et son équipe rencontreront le reste de la Norvège (Ines, Laura et Horst). Le sous-marin étant situé sur une île isolée de Norvège, ils s’y réfugieront également.

En tant que première découverte d’espoir depuis le début de l’événement apocalyptique, la découverte de Hofstra pourrait bien avoir des ramifications de grande envergure, bien que les troupes de l’OTAN s’en occupent actuellement. Enfin, il faut s’attendre à la mort du personnage, comme nous l’avons vu au cours des deux premières saisons, parfois au cours de la troisième saison possible.