5 que vous ne saviez probablement pas étaient sur Disney + et vous divertiront ce week-end.

Ce n’est un secret pour personne que Disney+ est une plateforme pleine de films et de séries pour tous les goûts. Cependant, choisir parmi une telle variété peut devenir un cauchemar. Pour cette raison, nous présentons aujourd’hui 5 films Disney + cachés parfaits pour ce week-end.

Arrêtez de revoir et de revoir l’intégralité du catalogue Disney+ une fois pour toutes ! Seul il suffit de donner le jeu à l’une des alternatives que vous verrez ensuite pour commencer à vous divertir.

5 films Disney+ peu connus que vous adorerez

nous vous en apportons un compilation de films Disney+ cachés pour tous les goûts. Bien qu’il s’agisse d’histoires différentes de types différents, elles ont tous les ingrédients nécessaires pour vous divertir. De plus, on vous invite à regarder cette autre liste des 7 films Marvel qu’il faut voir oui ou oui sur Disney+.

Le mystère des creuseurs

10 raisons de te détester

Croisière dans la jungle

Cygne noir

Borât

Le mystère des creuseurs

Stanley Yelnats est hanté par le malheur d’une ancienne malédiction familiale et est envoyé au Camp Green Lake, un endroit très étrange qui n’est ni vert ni lac. De là, l’aventure de sa vie commence avec ses compagnons lorsqu’ils commencent à creuser un trou par jour pour éloigner le principal. À ce moment-là, ils commencent à forger des amitiés et tentent de découvrir un mystère intéressant sur ce qui se passe au milieu de nulle part. Sans aucun doute, c’est l’un des meilleurs films Intrigue que vous pouvez voir sur Disney +.

Année 2003

Durée : 118 minutes

10 raisons de te détester

Kat est une adolescente odieuse et introvertie et est capable d’abattre n’importe quel garçon qui l’approche avec n’importe quelle excuse. Sa sœur Bianca, quant à elle, est la jolie et populaire fille de l’institut où ils étudient. Comme si cela ne suffisait pas, dans la famille Stratford il y a une règle folle à suivre : Tant que Kat n’aura pas de petit ami, sa sœur Bianca n’en aura pas non plus..

L’histoire va complètement changer lorsque la désagréable Kat rencontre un mystérieux jeune homme. et commencer à l’aimer. Si vous aimez les comédies avec une touche d’humour, vous allez adorer ce classique de 1999.

Année : 1999

Durée : 97 minutes

Croisière dans la jungle

Jungle Cruise est une comédie d’action-aventure amusante qui se déroule au début du 20e siècle où Frank (Dwayne Johnson) est le capitaine de un bateau particulier chargé de faire des visites de la jungle amazonienne. Contre une foule de dangers inimaginables présents dans le fleuve Amazone, Frank emmène la belle scientifique Lily Houghton (Emily Blunt) et son frère McGregor Houghton sur son bateau.

Quel est le but de tout le voyage ? Trouvez un arbre mystique qui pourrait avoir des pouvoirs de guérison. Bien sûr, Emily a dû offrir à Frank une bonne somme d’argent pour le convaincre et commencer la vraie aventure.

Année : 2021

Durée : 128 minutes

Cygne noir

Le cygne noir est un incroyable thriller avec Natalie Portman que vous allez adorer du début à la fin. Découvrez la vie de Nina, une danseuse de ballet new-yorkaise dont la vie est totalement absorbée par la danse.

Lorsque le directeur artistique Thomas Leroy décide de remplacer la danseuse étoile dans la nouvelle production de la saison, « Le Lac des cygnes », Nina est le premier prénom qui lui vient à l’esprit. Cependant, tout se complique quand Lily apparaît (Mila Kunis), une nouvelle danseuse et concurrente directe du protagoniste.

Année 2010

Durée : 108 minutes

Borât

Borat est un film caché sur Disney+ où le plaisir est garanti. L’irrévérencieux personnage kazakh Borat Sagdiyev créé par Sacha Baron Cohen voyage avec une équipe de caméras aux États-Unis pour faire un Faux documentaire montrant à quoi ressemble le style de vie américain. L’enregistrement, des plus émouvants, comporte des moments hilarants dans lesquels Borat ne laissera personne indifférent.

Année : 2006

Durée : 84 minutes

Et toi, lequel de tous allez-vous voir?

