Kelly Clarkson répond aux allégations selon lesquelles son talk-show aurait un environnement de travail toxique dans les coulisses

Animateur du talk show Kelly Clarkson a pesé suite aux allégations de mauvais traitements infligés aux membres du personnel par les producteurs dans les coulisses de Le spectacle de Kelly Clarkson. Vendredi, Rolling Stone a publié un article alléguant que le talk-show était « toxique dans les coulisses ». C’était selon les récits de onze membres actuels et anciens du personnel de l’émission, qui décrivent se sentir surchargés de travail et sous-payés, certains ayant le sentiment que le travail était « traumatisant » pour leur santé mentale. Les mauvais traitements proviendraient des producteurs, car au moins un ancien membre du personnel a noté que « Kelly n’a aucune idée du mécontentement de son personnel ».

En tout cas, Clarkson a offert sa première réponse publique aux allégations avec une nouvelle déclaration publiée sur Instagram. Elle note comment elle a toujours essayé de faire ce qu’il fallait depuis qu’elle a fait sensation dans le show business il y a deux décennies en tant que toute première gagnante de Idole américaine. Déterminée à avoir un personnel heureux dans les coulisses, Clarkson dit que son émission va bouger, et avec ce changement viendra une équipe qui sera « composée des meilleurs et des plus gentils ». Elle dit également que tout le monde, y compris elle-même, sera également mandaté pour suivre une formation en leadership.

La déclaration de Clarkson, dans son intégralité, est la suivante :

« Au cours de mes 20 années dans l’industrie du divertissement, j’ai toujours dirigé avec mon cœur et ce que je croyais être juste. J’aime mon équipe au Kelly Clarkson Show, et découvrir que quelqu’un se sent ignoré et/ou irrespectueux à ce sujet est inacceptable. J’ai toujours été, et je continuerai d’être, engagé à créer et à maintenir un environnement sûr et sain au Kelly Clarkson Show. Alors que nous nous préparons à déménager sur la côte est, je suis plus engagé que jamais à assurer que non seulement notre équipe qui déménage, mais aussi notre nouvelle équipe à New York, est composée des meilleurs et des plus gentils de l’entreprise. Une partie de cette construction comprendra une formation en leadership pour tous les cadres supérieurs, y compris moi-même. Il y a toujours de la place pour grandir et s’assurer que nous sommes tous/devenons la meilleure version de nous-mêmes dans n’importe quelle entreprise, en particulier en matière de leadership, pour garantir que toute notion de toxicité est éradiquée. »