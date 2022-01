Umbrella Academy saison 3 épisode 1 date de sortie, Compte à rebours, Regarder en ligne Royaume-Uni, Australie, Inde

Umbrella academy saison 3 épisode 1 date de sortie confirmée: Découvrez la date de sortie OTT 2022 de l’Umbrella academy saison 3 épisode 1 ainsi que les détails de l’épisode, la distribution et l’histoire sur cet article.

Umbrella Academy saison 3 épisode 1 est une série dramatique américaine. Dans cette série, vous verrez beaucoup de drame, de comédie noire et de fantaisie. Umbrella Academy saison 3 épisode 1 est réalisé par Steve Blackman et produit par Gabriel Bá, Jeremy Slater, Scott Stuber, Beau Bauman, Mike Richardson, Keith Goldberg, Peter Hoar, Jeff F. King et Steve Blackman. La série Umbrella Academy est composée de Jeff Russo. Dans cette série, vous pouvez voir de nombreux drames, comédies noires et fantastiques, et il y a de vrais héros qui se battent pour de vraies choses.

Umbrella Academy saison 3 épisode 1 date de sortie

Umbrella Academy est initialement sorti le 15 février 2019. La date de sortie de Umbrella Academy saison 3 épisode 1 n’a pas encore été confirmée. Mais selon les sources, la date de sortie de l’épisode 1 de la saison 3 de l’académie d’Umbrella est en 2022. Selon les rumeurs de la saison de l’académie d’Umbrella, l’épisode 3 de l’académie 3 a beaucoup de drames, de comédie noire et de fantaisie comme la première saison de l’académie d’Umbrella.

Aperçu de la date de sortie de l’épisode 1 de la saison 3 d’Umbrella Academy

Nom de la saison Académie des parapluies Numéro de saison 03 Genre drames, comédie noire et fantastique Umbrella Academy Date de sortie initiale 15 février 2019 Umbrella Academy saison 3 épisode 1 date de sortie Peut être 2022 réseau Netflix

Compte à rebours de Umbrella Academy saison 3 épisode 1

La date de sortie de l’épisode 1 de la saison 3 de Umbrella Academy n’est pas officiellement annoncée. Donc, son compte à rebours n’est pas encore activé, alors veuillez mettre à jour notre site Web pour les informations à venir sur la date de sortie de l’épisode 1 de la saison 3 de Umbrella Academy.

Le casting de Umbrella Academy saison 3 épisode 1

Umbrella Academy saison 3 épisode 1 est réalisé par Steve Blackman et produit par Gabriel Bá, Jeremy Slater, Scott Stuber, Beau Bauman, Mike Richardson, Keith Goldberg, Peter Hoar, Jeff F. King et Steve Blackman. La série Umbrella Academy est composée de Jeff Russo.

Le casting principal:

Elliot Page[a] comme Vanya Hargreeves Tom Hopper dans le rôle de Luther Hargreeves David Castañeda comme Diego Hargreeves Emmy Raver-Lampman dans le rôle d’Allison Hargreeves Robert Sheehan comme Klaus Hargreeves Aidan Gallagher comme Cinq Hargreeves Mary J.Blige comme Cha-Cha Cameron Britton comme Hazel John Magaro comme Leonard Peabody

Adam Godley comme Pogo

Justin H.Min comme Ben Hargreeves

Ritu Arya comme Lila Pitts

Yusuf Gatewood comme Raymond Chestnut

Marin Ireland dans le rôle de Sissy Cooper

Kate Walsh comme le gestionnaire

Justin Cornwell comme Marcus Hargreeves

Britne Oldford dans le rôle de Fei Hargreeves

Jake Epstein comme Alphonso Hargreeves

Genesis Rodriguez dans le rôle de Sloane Hargreeves

Cazzie David comme Jayme Hargreeves

Conclusion: Umbrella Academy saison 3 épisode 1 date de sortie

J’espère que vos attentes pour toutes les informations sur cette série dramatique américaine Umbrella Academy saison 3 épisode 1 Date de sortie sont remplies, ce qui est compilé dans notre article ci-dessus. Le compte à rebours de cette histoire va se terminer dans quelques jours.

FAQ-Umbrella Academy saison 3 épisode 1

Où regarder Umbrella Academy saison 3 épisode 1 ? Quelle est la date de sortie de Umbrella Academy saison 3 épisode 1 ? Quel est le compte à rebours pour Umbrella Academy saison 3 épisode 1 Date de sortie ? Pouvons-nous regarder Umbrella Academy saison 3 épisode 1 en Inde, au Royaume-Uni, en Australie et aux États-Unis ?

Toutes les réponses à ces FAQ sont données dans notre article ci-dessus, pour donner votre point de vue ou avoir des questions, puis, à ce stade, allez-y et écrivez dans la section des commentaires.

