Krysten Ritter se souvient des réactions à sa scène déchirante de Breaking Bad

Les moments dramatiques ne manquent pas dans la série à succès AMC Breaking Bad, mais pour de nombreux téléspectateurs, le sort de Jane dans la deuxième saison se démarque particulièrement. Joué par Kristen Ritter, Jane est quelqu’un qui commet l’erreur de s’impliquer avec Walter White (Bryan Cranston) à travers sa romance avec son partenaire de cuisine à la méthamphétamine, Jesse Pinkman (Aaron Paul). Les choses semblent arriver à un point critique lorsque Jane fait chanter Walter, menaçant de l’exposer s’il ne donne pas à Jesse sa part de leur argent et ne le libère pas.





Pendant ce temps, Jane lutte contre la dépendance à l’héroïne et parvient également à rendre Jesse accro. Walt se rend chez eux dans l’espoir de discuter avec son partenaire juste pour les découvrir tous les deux évanouis après s’être tirés dessus. En essayant de réveiller Jesse, Walt renverse Jane sur le dos et elle commence à s’étouffer avec son propre vomi quelques instants plus tard. Au départ, Walt se précipite pour aider, mais décide plutôt de prendre du recul et de laisser Jane mourir, estimant que c’était la meilleure option en fonction de ce qu’elle avait menacé. Alors que Walt montre une grande émotion et des regrets dans la scène, cela marque également le moment de non-retour pour Walt, qui ne ferait que devenir une personne plus méprisable à partir de là.

S’entretenir avec Michael Rosenbaum sur le À l’intérieur de toi podcast, Ritter a expliqué ce que c’était que de faire partie d’une scène aussi puissante. Elle admet qu’elle n’avait « aucune putain d’idée » que la scène se passerait si bien quand elle la tournait, mais elle se souvient encore d’avoir regardé pour la toute première fois avec la réaction qu’elle a suscitée de tout le monde dans la pièce. . Comme l’explique Ritter :

« Eh bien, c’était le grand épisode dans lequel j’étais, et mon personnage avait beaucoup à faire. Le réseau a commencé à parler de la performance et les gens étaient excités à ce sujet. Nous avons donc été invités à le regarder dans une pièce. Mes managers, mon agent à l’époque était Brent Morley. Je ne l’oublierai jamais. Nous l’avons regardé, et nous étions tous debout. Genre, les mains sur la bouche putain d’énergie. Nous avons été choqués. Nous étions juste choqué et tellement ému par ça. C’était comme la chose la plus cool de tous les temps. J’étais comme, ‘Oh mon dieu.' »

Ritter note ensuite à quel point il est le plus souvent difficile d’apprécier son travail en tant que fan en le regardant, mais elle Breaking Bad La scène de la mort était différente parce que c’était tellement puissant, et elle se sent juste « chanceuse » d’avoir été impliquée.

« D’abord, mon agent s’est tenu à ses pieds. Je l’ai juste senti se lever. Et puis nous sommes tous gentils. Vous savez, quand vous vous observez, vous en avez une expérience différente, parce que je me dis, ‘Oh, dans ce moment, ce qui se passait réellement était ceci. Donc, vous le regardez, mais ensuite vous pouvez simplement vous asseoir et en profiter aussi. J’étais tellement fier d’être dans quelque chose de cool, n’est-ce pas ? Cela n’arrive pas toujours… C’est magique. C’est fou. Je se sentent chanceux d’avoir fait partie de quelque chose d’aussi incroyable et de si bien fait. Ils ont attrapé la foudre dans une bouteille.

Krysten Ritter est fière de cette scène, mais a toujours du mal à se regarder

Ritter et Rosenbaum discutent de l’héritage durable Breaking Bad a. Ritter mentionne qu’elle envisage même de revoir la série après avoir eu cette conversation, même si elle admet également qu’elle peut sauter un peu ses propres scènes, car elle ne peut s’empêcher de se critiquer en tant qu’actrice.

« F *** ouais, je vais le regarder à nouveau. Je pourrais accélérer un peu mes scènes. Vous savez, parce que je me dis: » Oh, qu’est-ce que je fais? Idiot! [I was] jeune. Mais j’adore le spectacle. Je veux dire, j’ai l’impression que je pourrais probablement recommencer à le regarder demain. »

