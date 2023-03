Keanu Reeves confirme et discute du camée en tant que John Wick dans Ballerina

Acteur bien-aimé Keanu Reeves a discuté de son camée en tant qu’assassin amoureux des chiens John Wick dans le prochain spin-off, Ballerine. Apparaissant à SXSW 2023 (via Date limite), où John Wick: Chapitre 4 vient de créer une réaction stellaire, Reeves n’a pas déconné lorsqu’on lui a demandé si Baba Yaga ferait en fait une apparition aux côtés de la mystérieuse ballerine d’Ana de Armas.





« J’ai un caméo dans Ballerine, c’est vrai. »

Bien qu’il ait été révélé par plusieurs sources que John Wick de Reeves apparaîtra dans Ballerine, ça fait plaisir de l’entendre confirmé sans ambiguïté par l’acteur lui-même. Discutant du projet et des retombées potentielles supplémentaires, Reeves a révélé qu’il était impatient de jouer les parties « parlées et franches » du rôle et de la construction du monde qui est devenue si synonyme de la John Wick la franchise.

FILM VIDÉO DU JOUR

« C’était un geste pur et simple », a déclaré Reeves, faisant référence à un moment du premier film qui voit John Wick déposer une pièce d’or sur le bureau du personnage de Lance Reddick, Charon, le concierge de l’hôtel Continental à New York. « Cela apparaît dans toutes les relations du film où tout le monde voit ce détail dans le monde derrière le monde », a-t-il ajouté.

Dirigé par Rappel total et Mourir dur 4 cinéaste Len Wiseman, et d’un scénario qu’il a co-écrit avec Shay Hatten en collaboration avec Emerald Fennell, Ballerine a lieu entre les événements de John Wick : Chapitre 3 – Parabellum et John Wick: Chapitre 4 et suit la ballerine-assassin Rooney (Ana de Armas) alors qu’elle chasse les meurtriers de sa famille.

Aux côtés d’Ana de Armas et Keanu Reeves, Ballerine étoiles Ian McShane, Lance Reddick et Anjelica Huston, qui reprendront chacun leurs rôles précédents. Le reste du casting comprend des personnalités comme Gabriel Byrne (Les suspects habituels, héréditaires), Norman Reedus (Les morts-vivants), et Catalina Sandino Moreno (De, Maria pleine de grâce).





La ballerine pourrait déclencher l’univers cinématographique de John Wick

Porte des Lions

Ballerine L’écrivain Shay Hatten pense que si Ballerina réussissait autant que M. Wick, les retombées pourraient déclencher le John Wick univers cinématographique. « Je pense que ce film ouvre de plus en plus d’avenues dans ce monde. Il y a toutes ces petites poches de différentes familles criminelles et différents coins du monde que John n’aura peut-être jamais de raison d’aller visiter dans sa quête d’histoire principale », « Mais ‘Ballerine’, à travers l’objectif du théâtre de ballet que nous voyons John visiter dans le troisième film, explore un personnage qui a traversé cela, puis est envoyé en voyage dans une nouvelle poche du monde de Wick. Je pense que c’est un concept que nous n’avons vu dans aucun des quatre films précédents. Je pense que cela montre vraiment ce potentiel illimité d’expansion et d’exploration des zones grises de ce monde.

Quant à Wick lui-même, Keanu Reeves reviendra en tant qu’assassin armé plus tard ce mois-ci dans John Wick: Chapitre 4. La suite trouve l’assassin titulaire découvrant un chemin pour vaincre la table haute, mais avant de pouvoir gagner sa liberté, Wick doit affronter un nouvel ennemi avec de puissantes alliances à travers le monde et des forces qui transforment de vieux amis en nouveaux ennemis. Avec le prix de sa tête qui ne cesse d’augmenter, John Wick: Chapitre 4 voit Wick mener son combat contre la table haute à l’échelle mondiale alors qu’il recherche les joueurs les plus puissants de la pègre, de New York à Paris en passant par Osaka et Berlin.

John Wick: Chapitre 4 devrait sortir en salles aux États-Unis le 24 mars 2023.