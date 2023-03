Est-ce qu’il te manque à Bridgerton ? Regé-Jean Page sort un film ce mois-ci

Paramount Pictures

La dernière semaine de mars, nous pourrons voir l’acteur qui a joué le Duc de Hastings sur grand écran.

© IMDbRégé-Jean Page.

Il y a beaucoup de fans de Bridgerton qui ne dépassent toujours pas le départ de l’un de leurs personnages les plus aimés. Bien que chaque saison de la série Netflix se concentre sur une histoire différente, certains acteurs se répètent au fur et à mesure qu’ils se croisent. D’autres, quant à eux, n’ont pas la chance d’être convoqués ou choisissent de se retirer.

Parmi ceux qui ont eu le luxe de dire non à une nouvelle saison de Bridgetonen dépit d’être un favori des fans, est apparu Régé-Jean Page. Dès l’annonce du deuxième volet, l’acteur a précisé qu’il ne reviendrait pas et qu’il se concentrerait sur d’autres projets, parmi lesquels le film se démarque. Donjons & Dragons.

Régé-Jean Page jouera dans le film Donjons & Dragons près de pin chris. Le film de Paramount Pictures arrivera le 30 mars, avec le titre Honneur parmi les voleurs. L’histoire sera inspirée du jeu de rôle populaire dans lequel, par exemple, nous avons vu les protagonistes de choses étranges.

Le synopsis du film met en lumière : « Un charmant voleur et un groupe d’aventuriers se lancent dans une quête épique pour récupérer une relique perdue depuis longtemps. Cependant, leur aventure tourne dangereusement mal quand ils se trompent de public. ». Avez-vous hâte de le voir?

+ Qui jouera dans Dungeon & Dragons

En plus de ce qui est mentionné Chris Pine et Régé-Jean Pagele film Donjons & Dragons : l’honneur des voleurs Il mettra en vedette des personnalités de haut niveau. Parmi eux se trouvent les noms de Michelle Rodriguez (Rapide et furieux), Sophia Lillis (Article) et Hugh Grant (Un endroit appelé Notting Hill). Il a été réalisé par Jonathan Goldstein et John Francis Daley.

