Superman : Legacy : qui réalisera le nouveau film de DC Studios

De nouveaux rapports pourraient confirmer que James Gunn sera assis dans le fauteuil du réalisateur du film »Superman : Héritage », qui inaugurera le nouvel Univers de CC avec sa sortie en 2005. Alors que Gunn écrit le scénario, il n’a pas été confirmé s’il dirigera également le film.

Dans une interview, l’auteur de bandes dessinées Tom King fait référence à Gunn comme le scénariste-réalisateur du prochain film » Superman ». « Il y a des choses dont je peux parler et des choses dont je ne peux pas parler », a déclaré King à propos du comité de création de DC Studios. « Je veux dire, James Gunn est un super nerd et il est super créatif, n’est-ce pas ? Il est le scénariste-réalisateur du film Superman, et il est en quelque sorte la force créatrice derrière tout cela, lui et Peter Safran. »

Selon Gunn, le développement de » Superman : Legacy » a commencé à la mi-2022, avec Découverte de Warner Bros. le mettant à écrire le scénario, bien que le projet ait été officiellement annoncé jusqu’en décembre 2022. Cependant, le cinéaste a déclaré qu’il n’avait pas encore décidé s’il réaliserait également le film.

L’histoire sera centrée sur une version plus jeune de Clark Kent, se déroulant à ses débuts au journal Daily Planet. Bien qu’il n’y ait pas plus de détails sur le film, il semble qu’il s’inspirera de la bande dessinée »All-Star Superman » créée par Grant Morrisson., bien que Gunn ait dit que ce ne serait pas une adaptation directe.

Gunn a même nié les rumeurs selon lesquelles Superman aurait un fils du film, et a éludé d’autres qui disent que le personnage aura 25 ans. « Cela ne cesse de se répéter, mais je n’ai jamais dit cela », a déclaré Gunn à propos des rumeurs. « Tout ce que j’ai dit, c’est que Superman avait moins de quarante ans et que Batman POURRAIT avoir quelques années de plus que Superman. »

Le patron de DC Studios a également récemment révélé que Warner Bros. Discovery lui avait déjà offert un film de Superman, mais a décidé de s’attaquer à « The Suicide Squad » à la place. « Quelques années plus tard, j’ai vu comment aborder Superman et je l’ai accepté », a-t-il commenté au moment de la révélation de »Superman : Legacy ».

Cependant, Clark Kent ne sera pas le seul personnage kryptonien à avoir un film, puisque DC Studios a également annoncé le film « Supergirl : Woman of Tomorrow », qui suivra la cousine de Superman, Kara Zor-El. Pour le moment, on ne sait pas si l’actrice Sasha Calle, qui est apparue comme Supergirl dans »The Flash » reprendra le rôle dans le film.

» Superman : Legacy » sortira en salles le 11 juillet 2025.