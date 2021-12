Keanu Reeves a donné une réponse hilarante au pitch de Matrix Resurrections

Nous ne sommes qu’à quelques semaines de Les résurrections matricielles arrivant dans les cinémas après une longue pause pour la franchise. Comme suite directe de Les révolutions matricielles, qui semblait terminer la trilogie cinématographique en 2003, il y a quelques questions auxquelles il faut répondre et il semble que la star Keanu Reeves avait ses propres questions lorsque le film lui a été présenté pour la première fois – comme comment il pourrait revenir quand son personnage était mort . La matrice a toujours été un concept déroutant pour beaucoup, mais Lana Wachowski semble avoir en main la manière dont la nouvelle suite va naviguer dans un certain nombre de personnages de retour.

De l’avant-première, des bandes-annonces et divers autres extraits d’informations à avoir été révélés sur le quatrième film de La matrice franchise, nous savons qu’avec le retour de Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss dans le rôle de Neo et Trinity, le film apportera également de nouvelles versions de Morpheus et Agent Smith à la franchise, avec les personnages anciennement interprétés par Laurence Fishburn et Hugo Weaving maintenant interprété par Yahya Abdul-Mateen II et Jonathan Groff respectivement. Cependant, avec la mort de Neo en Les révolutions matricielles, lorsque le nouvel opus a été annoncé en 2019, il a suscité une certaine perplexité de la part des fans, et il semble que Keanu Reeves ait également été un peu perplexe face au renouveau.

S’exprimant sur sa récente apparition sur Le spectacle Graham Norton au Royaume-Uni, Reeves a expliqué comment il a été informé pour la première fois des plans de résurrection La matrice franchise par SMS, et il a immédiatement été intéressé à participer mais ne savait pas comment tout cela serait possible. Il a dit à Norton :.

« J’étais à la maison et j’ai reçu un texte de Lana Wachowski, la réalisatrice et scénariste, et elle m’a dit : ‘Que penses-tu de faire un autre film Matrix ?’ Et j’ai dit : ‘Oh, ça a l’air incroyable, mais je suis mort.’ Et puis elle m’a dit : « Et vous ? » et je suis allé « Dis-le ». Et elle a écrit un très beau scénario, une histoire merveilleuse, je pense. »

Alors que les bandes-annonces ont révélé des images du personnage de Reeves, apparemment sans aucun souvenir de son séjour précédent dans The Matrix, la façon dont il sera exactement ressuscité est quelque chose qui a jusqu’à présent été gardé secret. Alors que les fans ont théorisé tous les résultats et possibilités imaginables, d’après les commentaires de Reeves, il semble que Lana Wachowski a toujours eu un plan sur le retour de Neo et en demandant à l’acteur « Êtes-vous? » lorsqu’il a interrogé l’état actuel du personnage, il semble qu’elle ait également laissé entendre qu’il s’agirait du même Neo et non d’une sorte de réplication copiée à partir du code de The Matrix.





Les résurrections matricielles arrivera dans les cinémas et sur HBO Max à la fin du mois, et sans grand-chose pour continuer, les fans devraient affluer avec impatience dans les cinémas pour découvrir les nouveaux secrets que Matrix doit révéler. Dans le sillage de Marvel et Sony Spider-Man : No Way Home, les résurrections matricielles assurera une finale barnstorming à l’une des années les plus difficiles du cinéma.





