Une adolescente oublie de sortir et parle à sa tante de sa petite amie

Les ados qui sortent avec leur famille sont des affaires délicates, ou du moins c’était le cas avant. Pour de nombreux jeunes de nos jours, ce n’est heureusement plus un gros problème. À tel point, en fait, qu’une adolescente et l’interaction hilarante et blasée de sa tante à propos de la fille étant gay font que TikTok se sent également reconnaissant de la façon dont les temps ont changé et hurle de rire.

Une adolescente a oublié qu’elle n’était pas sortie et a commencé à parler à sa tante de sa petite amie.

La fille, Lele, semble n’avoir jamais eu la conversation avec sa tante préférée, TikToker @ jaja8220. Le regard qui apparaît brièvement sur son visage alors qu’elle réalise que son omission est inestimable, mais il met également en évidence la façon dont les adolescents qui sortent * devraient * aller – facile, pas grave et sans drame. Sa réaction à la réalisation de l’omission, cependant, était inestimable, et cela n’a fait que devenir plus drôle à partir de là.

L’adolescente a dit avec désinvolture à sa tante comment elle avait rompu avec à l’école.

La vidéo est hilarante pratiquement dès la première seconde. « La voici, vous tous », dit la tante alors que Lele s’approche de la voiture, et bien sûr, elle monte dans la voiture avec sa personnalité le 11. « J’ai rompu avec aujourd’hui, et je ne suis vraiment pas d’accord. l’ambiance », dit Lele, à propos de rien. « Laissez-moi vous dire ce qui s’est passé », poursuit-elle, en parlant de la « fille géniale » qui « aime ma petite amie ».

« Attends quoi? » dit la tante, et il y a un moment où le visage de Lele montre qu’elle vient juste de se souvenir qu’elle n’avait pas partagé avec sa tante le fait qu’elle est gay. Mais elle n’était pas non plus sur le point de s’y mettre tout de suite – elle a une histoire à raconter, merde !

Ainsi, au lieu d’avoir la conversation, elle roule des yeux et des soldats avec une exaspération hilarante comme si rien ne s’était même passé. « Vous m’avez entendue, dit-elle, je ne vais pas continuer à me répéter, je suis déjà énervée ! Bien à toi, Lélé ! Racontez votre histoire, le coming out peut attendre !

L’adolescente a ensuite donné son raisonnement pour aimer les filles qui ont des gens sur TikTok hurlant de rire.

Bien sûr, faire son coming-out n’est peut-être pas un gros problème pour la génération de Lele, mais ça l’est toujours pour nous, les adultes. Après tout, la plupart d’entre nous ont grandi à une époque où le coming-out révélait un secret qui changeait la donne. Alors naturellement, sa tante n’était pas tout à fait prête à lâcher prise.

Mais quand sa tante l’a pressée sur la question, Lele n’a pas pu faire plus qu’un haussement d’épaules. « Comme attendez, votre qui? » demande la tante, à laquelle Lele dit simplement: « Ma petite amie, je ne te l’ai pas dit. » Mais ensuite, j’ai continué une fois de plus.

Mais lorsque sa tante a insisté une fois de plus sur la question, Lele a finalement donné une réponse complète – et c’était tout aussi têtu et lucide que tout ce qu’elle avait dit. Quand sa tante lui a demandé : « Tu es gay ? » Lele a répondu : « Oui ! Qu’est-ce que tu veux dire ?! Tu penses que je vais aimer les garçons et qu’ils ne veulent faire qu’une chose ?! Qu’est-ce que tu sais ?! » Comme si être queer était le seul choix qui ait un sens, même de loin. Voilà, c’est du progrès !

Lele ne se souciait toujours pas d’en discuter davantage, passant à la place pour demander à sa tante si elle devait « bop-bop-bop » la fille qui a volé sa petite amie, à laquelle sa tante ne pouvait que secouer la tête et dire, « Oh mon Dieu » en s’amusant.

Les gens ont adoré la façon hilarante de Lele de sortir et de sortir avec des garçons, et beaucoup ont estimé que c’était un grand pas en avant.

Bien sûr, être LGBTQ est tout sauf facile pour les jeunes, même aussi avancés et tolérants que beaucoup de gens le sont aujourd’hui. Outre l’assaut législatif généralisé contre les enfants LGBTQ dans de nombreuses régions du pays, en particulier contre les enfants transgenres, des données récentes recueillies par l’organisation de défense des jeunes LGBTQ The Trevor Project ont révélé que près de 40% des jeunes homosexuels ont déclaré vivre dans une communauté qui est refus des personnes LGBTQ.

Et seulement 37 % des enfants LGBTQ ont déclaré vivre dans des maisons qui « affirmaient queer ». Ces expériences ont à leur tour exacerbé les risques élevés des jeunes LGBTQ pour les problèmes de santé mentale comme l’anxiété, la dépression et la suicidalité – 45% des jeunes queer étudiés ont déclaré avoir envisagé le suicide en 2022, en fait.

Pourtant, des enfants comme Lele montrent à quel point le paysage est différent, même d’il y a quelques années. Cela ne fait que huit ans que le mariage homosexuel est légal, après tout ! Et les gens sur TikTok ont ​​adoré la façon dont Lele aborde les choses.

« Elle est sortie du placard en se balançant, en se battant et en ne mentant pas », a plaisanté un commentateur, tandis qu’un autre a ajouté « J’adore le fait qu’elle soit suffisamment à l’aise pour sortir comme ça ! » Une autre personne ne pouvait pas croire « qu’il n’y a plus de coming out », ajoutant qu’elle « adore ça » que cela ait changé.

Histoires liées de YourTango :

Les gens adoraient aussi sa façon de sortir avec des garçons, bien sûr. « Elle a dit ‘tu penses que je vais aimer les garçons?’ Période! » une femme a commenté. « Sa logique de ne pas aimer les garçons était solide et valable », a écrit un autre.

Et les gens ont été définitivement émus par la façon dont le processus de sortie des adolescents semble avoir changé pour tant de jeunes homosexuels de nos jours. Un utilisateur a parfaitement résumé les choses : « La façon dont elle est sortie sans sortir, nous, les millénaires, ne pourrions jamais ! »

John Sundholm est un écrivain de nouvelles et de divertissement qui couvre la culture pop, les questions LGBTQ et les sujets d’intérêt humain.