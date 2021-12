Netflix a présenté le documentaire "Neymar : le chaos parfait" à propos de la star brésilienne

Légende du football ? Bien sûr! Neymar Jr. Il a eu des étapes exceptionnelles pour Santos du Brésil, Barcelone et actuellement le PSG. Il est également une pièce importante du Verdeamarelha où il est l’une des grandes figures d’une équipe qui s’amuse bien et la contribution de ce joueur est importante. Ses caractéristiques? Il est offensif et ses compétences incluent la créativité, la vision, la passe, la définition, le dribble, le toucher et la technique.

Il n’est pas difficile d’imaginer comment le Géant du streaming a jeté son dévolu sur la vie de cette méga star mondiale du football. Les fans du plus beau sport du monde seront curieux de connaître la vie du plus important attaquant brésilien de ces dernières années. Un héritier de talents comme Pelé Oui Ronaldinho. Un phénomène de masse qui éblouit à chacune de ses performances sur le terrain de jeu.

L’histoire de Neymar

Neymar : le chaos parfait est le titre de cette série documentaire dont le synopsis anticipait que le « Footballeur admiré dans le monde entier et assiégé par la presse, partage les hauts et les bas de sa vie personnelle et de sa brillante carrière professionnelle ». La bande-annonce montre le joueur dans un moment de détente où il laisse une définition intéressante : sa famille et ses amis le voient comme Homme chauve-souris tandis que ceux qui ne le connaissent pas voient en sa personne Joker.

Le synopsis continue et dit que le documentaire « Il montre le côté personnel de la star du football Neymar da Silva Santos Júnior et explore en profondeur sa carrière, de son ascension vers la gloire au Santos Futebol Clube et ses jours de gloire à Barcelone, à ses hauts et ses bas dans l’équipe brésilienne et au Paris Saint Germain. De plus, le documentaire révèle le business marketing lucratif qui tourne autour de la star, un aspect que son père gère de très près ».

La série documentaire est réalisée par David Charles Rodrigues et il est divisé en trois parties où il aura la présence d’autres figures de renommée mondiale telles que Messi, David Beckham, Mbappé et d’autres légendes qui analysent la place qu’il occupeNeymar dans l’histoire du plus beau sport du monde.

Le joueur a profité de ses réseaux sociaux pour souligner qu’il s’agit d’un jour très spécial pour lui et tous ceux qui l’ont accompagné tout au long de sa carrière de footballeur grâce à ce documentaire qui raconte ses expériences sur et en dehors du terrain de jeu. Neymar Il était sincère et après une série de remerciements, il a dit qu’il était « très nerveux ». Neymar : le chaos parfait va venir a Netflix le 25 janvier prochain.

