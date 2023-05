Katie Holmes ne sait pas comment Dawson’s Creek s’intégrerait dans le «monde d’aujourd’hui»

Katie Holmes n’est pas sûr si un Ruisseau Dawson redémarrage s’intégrerait dans le monde d’aujourd’hui. Lors d’une interview dans le cadre des Kering Women in Motion Talks à Cannes, Holmes a déclaré à Variety que des conversations entourant un éventuel redémarrage avaient eu lieu, mais qu’elle pensait qu’une partie de l’innocence de la série originale serait perdue si elle se déroulait à l’heure actuelle. Ruisseau Dawson a été créé en 1998 et a suivi un groupe d’amis, interprétés par Holmes, James Van Der Beek, Joshua Jackson et Michelle Williams, pendant leurs années d’adolescence et de jeune adulte.





« Il y a eu de nombreuses discussions au fil des ans. Nous avons tous adoré l’expérience. Il y a une protection qui accompagne la discussion. Le spectacle était une capsule temporelle. Le mettre dans le monde d’aujourd’hui pourrait le ternir un peu. C’était juste avant tout le monde avait un téléphone et des médias sociaux et tout ça, donc il y avait une innocence entre les personnages qui était l’une des choses que je pense que les gens aimaient dans la série. Pour le mettre dans le contexte du monde d’aujourd’hui, je suis pas certain. » Elle a ajouté: « Nous en avons souvent parlé. Pour l’instant, nous continuons à dire que jusqu’à ce qu’il y ait une vraie raison de le faire, ce n’est pas quelque chose où les gens ont dit: » C’est le point de vue .' »

Lorsque la série a commencé, l’un de ses personnages principaux, Pacey Witter (Jackson), était impliqué dans une relation amoureuse avec un enseignant, ce qui a suscité des critiques de la part des parents et des critiques de télévision. La série a recueilli des critiques mitigées au cours de ses six saisons, et ceux qui l’ont appréciée ont loué son courage pour aborder des sujets complexes comme la mort, l’homosexualité et les problèmes de santé mentale. Ruisseau Dawson conclu en 2003. En 2021, une étincelle d’espoir a été allumée pour les fans de la série, alors que Mary Margaret Humes (qui incarnait la mère de Dawson, Gail) a partagé qu’elle avait été en pourparlers avec Holmes et Van Der Beek au sujet d’un possible redémarrage et que elle a estimé qu’il y avait une forte possibilité que cela se concrétise.

Katie Holmes au-delà de Dawson’s Creek

Artistes unis

Après avoir incarné Joey Potter à travers les six saisons de Ruisseau DawsonHolmes a continué à développer sa carrière avec des apparitions dans des films comme Morceaux d’avril, Batman commence, Merci de fumer, Mademoiselle Meadows, Cher dictateur, Codaet des séries comprenant Les Kennedy et Ray Donovan. En 2016, Holmes a fait ses débuts en tant que réalisatrice avec Tout ce que nous avions. Son deuxième long métrage de réalisation, Seuls ensemble, suivi en 2022. Elle est également apparue dans les deux films.

Son dernier projet, Objets Rares, a été créée dans les salles à travers les États-Unis le mois dernier. Le film est adapté d’un roman de Kathleen Tessaro et raconte la lutte d’une survivante de viol pour guérir d’un traumatisme passé. Le film met en vedette Purva Bedi, Candy Buckley et Alan Cumming. Alors que Holmes a réalisé et est apparu dans le film, il semble que son prochain projet de réalisation ne la mènera à aucun temps à l’écran comme elle l’a dit à Variety : « Je vais réaliser un film que je vais juste réaliser. Et ça sera vraiment amusant, et je pense que cela se sentira probablement, à certains égards, plus facile. »