Spiderhead, film avec Chris Hemsworth : intrigue et quand il s’ouvre

Netflix vient de dévoiler la première bande-annonce de son prochain film de science-fiction »tête d’araignée » ( »La tête de l’araignée »), une histoire qui mettra de grandes stars du cinéma à plonger dans les limites acceptables auxquelles la science et l’expérimentation humaine peuvent aller avant de franchir la ligne. Le film est basé sur une nouvelle écrite par George Saunders centrée sur un scientifique nommé Steve Abnesti, qui sera joué par Chris Hemsworth.

»Spiderhead » est réalisé par Joseph Kosinski, qui est sur le point de sortir la prochaine suite de Top Gun »Top Gun: Maverick ». Il est également connu pour avoir réalisé des films d’action et de science-fiction, notamment » Oblivion » et » Tron: Legacy », dont l’œil derrière les deux peut être absolument vu dans la bande-annonce du nouveau film Netflix.

De quoi parle Spiderhead ?

L’histoire suit les expériences de Steve Abnesti, un scientifique qui travaille avec des détenus dans une prison bien cachée et très médiatisée connue sous le nom de Spiderhead, où il teste diverses formes de réhabilitation, y compris la drogue et le contrôle de l’esprit. Alors qu’Abnesti et son équipe de recherche espèrent améliorer le comportement émotionnel et physique de leurs sujets de test, parfois ces réflexions scientifiques se retournent complètement, laissant toutes les personnes impliquées avec des complications majeures.

Tout au long de la bande-annonce, nous voyons Abnesti mener ses expériences avec peu ou pas de souci pour les vies qu’il affecte, restant fidèle à ses procédures même lorsque ses tests mettent fin à la vie des sujets de test.

Dans le film, nous suivrons Jeff, l’un des patients du Dr Abnesti qui semble avoir une relation étroite avec lui, cependant, il se rendra vite compte que les tests que subissent les gens ne sont pas entièrement amicaux, ce qui va totalement donner une tournure à la vie. de Jeff et de ses proches.

Distribution et première de Spiderhead

Miles Teller joue Jeff dans Spiderhead. /Source : Netflix



Avec Hemsworth, les stars de cinéma Miles Teller Oui Jurnee Smollet, avec la participation de BeBe Bettencourt, Tess Haubrich, Angie Milliken, Stephen Tongun, Mark Paguio, Sam Delich et Joey Vierira. Le film présente un scénario de Rhett Reese et Paul Wernick, qui ont adapté l’histoire originale écrite par Saunders.

»Spiderhead » sortira en Netflix le 17 juin, et cela semble être un autre des grands succès de la plateforme de streaming.

