Ming-Na Wen espère toujours revenir en tant qu’agent Melinda May dans le MCU

Ming-Na Wen ne sait pas si elle recevra un jour l’appel pour retourner dans l’univers cinématographique Marvel, mais elle croise les doigts. Wen s’est déjà aventurée sur le territoire de Marvel avec son rôle dans la série ABC Agents du SHIELD, une émission qui a duré sept saisons entre 2013 et 2020. Elle a joué le rôle de Melinda May, l’un des personnages principaux de la série. Wen n’a pas joué le rôle depuis et il reste à voir si les Agents du SHIELD se réuniront dans le futur du MCU.





Parlant de son rôle de Melinda May avec ComicBook.com, Wen a évoqué un retour potentiel au MCU. Étant donné à quel point les gens de Marvel Studios peuvent être secrets, Wen ne semble pas avoir une meilleure idée que les fans pour savoir si elle pourra jouer à nouveau Melinda. Cela dit, Wen dit également que Melinda lui manque toujours et continue d’espérer qu’elle pourra un jour revoir ce rôle d’une manière ou d’une autre. Comme le dit Wen :

« Je ne peux vraiment pas dire ce qui va se passer, mais je sais que l’avoir jouée pendant sept ans, 22 épisodes chaque année, ça me manque d’être elle. En tant qu’acteur, nous donnons naissance à ces personnages et ils deviennent une partie de nous; ils sont dans notre ADN, et elle me manque, alors j’espère qu’un jour je pourrai ramener l’agent May. »

Ming-Na Wen reviendra-t-il dans le MCU ?

Wen a taquiné son désir de revisiter Agents du SHIELD dans le passé. L’année dernière, elle a expliqué à quel point la série obtenait encore plus d’amour de la part des fans de Marvel après sa fin, beaucoup essayant même de lancer un renouveau. Ce n’est pas à Wen, bien sûr, mais elle a dit qu’elle gardait les « doigts croisés » pour que quelque chose se produise un jour.

Il s’agit peut-être simplement de trouver le bon endroit pour faire revenir les personnages de Agents du SHIELDcar il convient de noter que la co-vedette de Wen, Clark Gregg, a repris son rôle de la série en 2021 pour la série d’anthologies animées Et qu’est-ce qui se passerait si…?. Cela montre que ces personnages sont toujours très présents dans le MCU, même si les fans ne les voient pas autant ces jours-ci. Les films et émissions MCU sont également connus pour travailler dans des apparitions spéciales de personnages inattendus, donc la porte est théoriquement toujours ouverte pour que l’agent Melinda May apparaisse dans l’un des prochains films ou émissions Disney + se déroulant dans ce monde.

Pendant ce temps, Wen s’est occupé après s’être éloigné de Agents du SHIELD. Elle peut ensuite être entendue comme l’une des voix de la nouvelle série animée Gremlins : Les Secrets du Mogwai, qui sert de préquelle à la série de films d’horreur et de comédie. D’autres rôles au cours des dernières années incluent un rôle principal dans le Guerres des étoiles série Le livre de Boba Fett ainsi que des rôles supplémentaires pour Jeune Sheldon, Hackset Velma.