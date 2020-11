Kathryn Dennis a découvert le nouveau bébé de Thomas Ravenel de la manière la plus choquante

Alors que Kathryn Dennis de Charme du sud rêvait de devenir éventuellement une famille avec Thomas Ravenel, il fondait une autre famille sans le lui dire.

Danni Baird, Kathryn Dennis | Paul Cheney / Bravo

Dennis a reçu un texto choquant de son avocat lors d’un dîner chez Leva Bonaparte. Alors que les autres femmes sont dans la cuisine pour prendre du thé et un dessert, Dennis apprend que Ravenel a un autre enfant en route et que la femme est peut-être vers la fin de sa grossesse.

« Oh Seigneur, ayez pitié, » se dit Dennis en regardant son téléphone. «Gross, Thomas est un tel **.»

Kathryn Dennis se confie d’abord à Danni Baird

Dennis est éreinté et ne sait pas quoi faire. Elle entre dans la cuisine et tire son bon ami Danni Baird. «Thomas a mis une fille enceinte», chuchote-t-elle à Baird. «Et elle a le bébé. Je viens de découvrir. » Baird a l’air abasourdi et attristé. Elle demande des éclaircissements car elle ne peut pas croire ce qu’elle entend.

Baird se demande jusqu’où la femme en est dans sa grossesse. «Probablement six, sept mois», chuchote Dennis. Baird recule sous le choc. C’est alors que Dennis partage que ce n’est pas Ravenel qui lui a dit. Elle a dit que c’était son avocat qui avait découvert et partagé les informations avec elle. Ravenel l’a confirmé.

CONNEXES: « Southern Charm »: Kathryn Dennis révèle un nouvel arrangement de garde et de vie avec Thomas Ravenel

Bien que Dennis garde son calme, les autres invités peuvent dire que quelque chose ne va pas. Madison LeCroy demande à Dennis de lui parler en privé. Le reste des femmes rejoignent le groupe, c’est alors que Dennis annonce la nouvelle à tout le monde.

Elle a trouvé un test de grossesse chez Thomas Ravenel

«Thomas va avoir un autre bébé», dit Dennis aux femmes. Bien sûr, tout le monde à la table ne peut pas croire qu’on ne lui a pas dit puisque ses enfants auront désormais un frère ou une sœur. «Je lui demande: ‘Pourquoi tu ne me le dirais pas?’ Et il a dit: «Pourquoi le ferais-je?», A dit Dennis.

Dennis a dit que Ravenel ne sortait pas avec la femme à l’époque. «Je la connaissais quand ils sont sortis ensemble», dit-elle. «Il y a quelque temps, j’ai trouvé un test de grossesse positif dans sa maison. Il était comme: ‘Oh non, ce n’était pas moi. Ça doit être quelqu’un d’autre. J’avais entendu dire qu’il avait été aperçu dans un OB / GYN avec une fille qui se présentait.

CONNEXES: « Southern Charm »: Craig Conover insiste sur le fait que l’émission « n’aidera » pas Thomas Ravenel

Dennis et ses enfants vivaient dans la maison de Ravenel à l’époque pendant que sa maison était en cours de rénovation. «Je ne peux pas croire que j’ai vécu dans la maison avec cet homme qui cache le secret qu’il a un enfant sur le chemin», a déclaré Dennis dans un confessionnal. «Pendant ce temps, je fantasme oh peut-être que si nous nous remettions ensemble, ce serait ce que ce serait. Les longueurs d’onde. Vous voyez pourquoi nous ne nous entendons pas?

«Ma famille, une partie de celui-ci a été emportée», dit Dennis aux femmes à table. «Ce ne sont plus les Ravenel.» Dennis restait toujours chez Ravenel mais ses amis lui disent qu’ils l’aideront à partir.