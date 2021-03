Les meilleurs K-Dramas basés sur des Webtoons que vous devriez vraiment regarder!

Souvent, nous ne réalisons pas que les drames coréens que nous regardons sont en fait adaptés de Webtoon. Voici donc une liste de K-dramas Adaptée de Webtoon. Au fur et à mesure que Webtoon gagnait en popularité parmi les fans, de plus en plus d’idées se sont développées. Une de ces idées inclut l’adaptation du drame coréen.

Il existe de nombreux K-dramas populaires sur diverses plates-formes qui étaient d’abord une webtoon. Les fans du monde entier ont facilement accepté les vraies versions en direct de Webtoon avec des acteurs et actrices fringants.

Avec un accès facile à Netflix et Viki, nous pouvons consommer autant de ces drames coréens que possible. La pandémie nous a rendus super ennuyés et nous a donné amplement le temps d’en regarder autant que nous le souhaitons. Sans plus tarder, sautons dans le liste des drames coréens Adapté de Webtoon.

Classe 1.Itaewon

Jo Gwang-jin a créé cette webtoon. L’adaptation dramatique K est sortie en 2020. Il y a seize épisodes. C’est ce que l’on appelle un package complet. Il y a du frisson, de la vengeance, des luttes, du bonheur, du plaisir, du toucher réaliste, de la romance et de la comédie. C’est devenu l’un des drames K les plus populaires. Le casting était au-delà incroyable. La direction était également éclairée. Ce n’est pas l’une des histoires d’amour typiques de Cendrillon. Les OST sont magnifiques et difficiles à sortir de votre tête.

2. fromage dans le piège

Écrit par Soonkki, Cheese In The Trap est l’une des séries Webtoon les plus populaires à ce jour. Il a fallu 7 ans à l’écrivain pour terminer le tout. Le webtoon s’étend sur 4 saisons, totalisant 184 chapitres. Il se concentre sur la vie et les relations d’un groupe d’étudiants universitaires.

Hong Seol est un étudiant assidu qui a deux amis formidables. Yoo Jung, qui est son aîné, est l’héritière riche et populaire du groupe Taerang. Bien qu’il semble gentil et gentil avec tout le monde autour de lui, il est assez manipulateur et blesse le tuyau qui l’irrite. Ce K Drama a l’une des meilleures secondes pistes qui font que nos cœurs sautent un battement. C’est un drame coréen unique qui est très intéressant.

Regardez maintenant sur NETFLIX.

3. alarme d’amour

Love Alarm est une adaptation d’un webtoon appelé Ringing If You Like. Chon Kye-young l’a créé. Le webtoon avait sa propre chaîne Youtube. L’adaptation de K Drama est sortie dans la saison 1. La saison 2 de celui-ci est sortie en 2021.

L’intrigue est un drame romantique coréen typique du lycée avec un triangle amoureux. La jeune fille vit sa vie face à des difficultés, travaillant à temps partiel sur différents quarts de travail tout en gérant ses études. Elle vit avec sa tante et veut dire cousine. Le suicide de ses parents quand elle était jeune et, d’une manière ou d’une autre, elle s’est échappée. Le mélange d’avancées technologiques est génial. L’alarme de la saison 2 de Love était au-delà de nos attentes.

4. étranger de l’enfer

C’est l’œuvre du romancier Kim Yong-ki. Contrairement à de nombreux webtoons, cette série utilise une palette de couleurs monochrome pour définir son ton sombre et cynique. Son adaptation du drame coréen est sortie en 2019.

Strangers From Hell parle essentiellement de l’histoire de Yoon Jong-Woo. C’est un jeune homme d’une vingtaine d’années. Jong-woo a quitté la campagne pour Séoul après avoir reçu une offre d’emploi de son ami. Il cherchait un endroit pour vivre et il est venu à Eden Gosiwon. C’était un appartement bon marché. Il y avait une cuisine et une salle de bain communes que les résidents devaient partager. Eden est devenu un immeuble d’appartements très différent de tous les précédents que Jung-Woo avait déjà visités. Il s’est promis de rester là seulement jusqu’à ce qu’il puisse économiser suffisamment d’argent, et les choses deviennent très effrayantes.

5.Mon Id est Gangnam Beauty

Mon identité est Kee Maeng-kee écrit Gangnam Beauty. L’adaptation dramatique K était sortie en 2018. Elle est disponible sur Netflix. La version K Drama a pimenté les choses. C’est devenu un K Drama populaire que les fans du monde entier ont adoré. Il s’agit essentiellement d’une fille qui a subi une chirurgie plastique à cause de l’intimidation tortueuse de ses jours d’école.

Sa «renaissance» semble réussie au début, mais au fur et à mesure que sa vie à l’université se déroule, son plan commence à se retourner contre lui. C’est à ce moment-là qu’elle rencontre le héros calme, beau et impitoyable. Ce K Drama a une fin très satisfaisante et les OST sont fabuleux.

Aussi, lisez- K Dramas avec la fin sombre.