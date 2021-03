La bande-annonce de Suicide Squad révèle de l’action, de l’humour et de la grandeur

Ce matin apporte la première bande-annonce de James Gunn La brigade suicide et ça ressemble à un bon moment.

C’est certainement l’un des films de DC que j’attendais le plus, et la première bande-annonce n’a fait que monter d’un cran. j’ai aimé Oiseaux de proie et c’est formidable de voir Harley de retour en action, ainsi que la quantité ridicule d’autres «méchants» pour nous régaler:

Je m’aime vraiment du King Shark, et le voir dans cette bande-annonce me donne une ambiance chaleureuse. J’adore la dynamique entre les membres de l’équipe, qui semble déjà plus naturelle et engageante que l’ensemble du film précédent. Aussi, STARRO! Putain de merde.

Les super-vilains ont une chance de sortir de prison, mais seulement en rejoignant la Task Force X super-secrète et super-ombragée.Avec une équipe composée de Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard , Javelin et le psychopathe préféré de tout le monde, Harley Quinn, comment cette collection d’inconvénients fonctionnera-t-elle ensemble?

La brigade suicide sort en salles et HBO Max sur 6 août 2021.