Karnataka HC empêche le centre et la carte réseau de partager les données de l’application Aarogya Setu sans le consentement de l’utilisateur

26 janv.2021 11:09:35 IST

Le 24 janvier, la Haute Cour du Karnataka a rendu une ordonnance interdisant au gouvernement central et au Centre national d’informatique (NIC) de partager Aarogya Setu données d’application sans obtenir le consentement de l’utilisateur. Le banc composé du juge en chef Abhay Oka et du juge Vishwajit S Shetty avait réservé l’ordonnance. Il s’est avéré que Aarogya Setu Les données des utilisateurs étaient partagées sans leur consentement éclairé, comme prévu dans le protocole d’accès aux données et de partage des connaissances d’Aarogya Setu, 2020.

De plus, conformément à l’ordonnance de la Haute Cour, le gouvernement central ne peut refuser aucun avantage ou service à un utilisateur uniquement au motif que l’utilisateur n’a pas installé Aarogya Setu.

De plus, la magistrature a également noté que le consentement éclairé se limite à la collecte de renseignements conformément à la politique de confidentialité. À partir de maintenant, le NIC et l’Union de l’France s’abstiennent de partager des données sans consentement éclairé.

L’ordonnance intervient après qu’une pétition a été déposée par Anivar A Arvind, membre du conseil consultatif de SFLC.in. Il a contesté « l’imposition volontaire et obligatoire Aarogya Setu et atteinte aux droits à la vie privée en l’absence de législation spécifique régissant la collecte et le traitement des données par celle-ci « , selon un communiqué de presse publié par SFLC.in.

«Il s’agit d’une commande importante garantissant les droits et le consentement des utilisateurs comme référence pour ce que l’on doit exécuter sur leurs appareils informatiques personnels. J’espère que cela aura un impact dans un paysage plus large où nous voyons une tendance de plus en plus d’applications poussées pour faire valoir les droits des citoyens dans une phase post-pandémique », a déclaré Arvind.

