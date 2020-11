BTS dit que leur producteur Pdogg est à blâmer pour leurs notes élevées « impossibles à atteindre »

Dans le dernier épisode de Chansons immortelles: chanter la légende, BTS les membres ont révélé que leur producteur Pdogg est à blâmer…

… Pour certaines des notes extrêmement aiguës qui les font lutter – comme dans «Fake Love»! Suga a d’abord affirmé que si «les chansons d’idoles sont généralement plus élevées«…

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

… Les BTS sont « à une hauteur choquante. »

«Fake Love» est aussi une chanson très aiguë. Je dirais que c’est plus proche d’une touche féminine… Et certains des musiciens que je connais ont été vraiment choqués par la chanson… comme, ils me demandaient comment nous la chantons en direct en dansant aussi.

– Suga