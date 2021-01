Assassin’s Creed Valhalla: Vous pouvez donc trouver l’arc Isu-Bogen Nodens – Guide de l’emplacement

Dans Assassin’s Creed Valhalla Il existe des armes très puissantes qui facilitent beaucoup la vie et les batailles qu’Eivor doit mener. Le puissant marteau de Thor Mjolnir ou Gungnir, la lance légendaire de Odin, ne sont que deux exemples très marquants.

Mais à part Arc de Petra il n’y a guère d’armes à distance connues qui satisfassent les tireurs d’élite parmi vous. Ou c’est ce que nous pensions. Parce que maintenant, quelques joueurs assidus ont découvert que c’était avec Arc de Nodens une arc très fort qui peuvent également être trouvés relativement facilement.

Cependant, il convient de mentionner que de nombreux utilisateurs des forums concernés supposent qu’il s’agit d’une découverte l’un des nombreux bugs dans « Assassin’s Creed Valhalla ».

© Ubisoft

Assassin’s Creed Valhalla: Vous pouvez donc trouver l’arc Nodens‚ Arc – Guide de l’emplacement

Nodens ‘Arc est un arc parfait pour ceux d’entre vous qui aiment avoir une certaine distance entre vous et votre adversaire. le arc de chasse mystique a la propriété pratique Toujours plus fort devenir, plus la distance au but est grande est. Pour pouvoir tenir cette arme du crime dans vos propres mains, vous n’avez pas à faire grand chose de plus vrai tas de pierres détruire.

Mais depuis le début. Cet arc, selon toute vraisemblance de la Isu se trouve dans l’extrême nord de l’Angleterre, dans la région Eoforwicscir. Au sud du point de vue le plus au nord est un parent grand lac avec un petite île au milieu. Vous en trouverez un sur cette île Gisements de minerai, un petit tas de pierres que vous pouvez briser.

L’Arc mystique des Nodens est caché dans ce morceau de minerai. © Ubisoft

Pour vous assurer d’obtenir l’Arc des Nordens, vous devez d’abord visiter l’île et une autre. État de la mémoire dans Assassin’s Creed Valhalla, car il n’y a aucune garantie que vous recevrez cet arc du premier coup. Alors économisez et frappez les gisements de minerai.

S’il peut être détruit et que l’arc apparaît, tout est parfait. Cependant, si vous êtes malchanceux et que l’Arc de Nordens n’apparaît pas, vous devez sauvegarder à nouveau, recharger l’état de sauvegarde et réessayer.

L’arc est l’un des meilleurs de l’AC Valhalla. © Ubisoft

Guide étape par étape de l’Arc de Nordens

Eoforwicscir dans le Nord de l’Angleterre rechercher Île dans le grand lac au sud de point de vue le plus au nord rechercher sauver Attaquer les gisements de minerai Si le tas de pierres peut être détruit: Récupérez l’Arc de Nodens

Le tas de pierres peut-il ne pas détruire: sauvegarder et recharger Répéterjusqu’à ce que vous obteniez l’arc de Nodens

Avertissement, alerte de bogue: Comme la procédure suppose que vous devez enregistrer, recharger et réessayer en cas d’échec, on peut déjà voir qu’il s’agit probablement d’un Punaise dans « Assassin’s Creed Valhalla », qui n’a pas été retiré du jeu au moins jusqu’à présent. Alors si le pistolet après le suivant Mettre à jour peut encore être obtenu de cette manière est discutable.