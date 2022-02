Ek Villain Returns Date de sortie, distribution, intrigue, date de sortie ?

Date de sortie d’Ek Villain Returns confirmée :

Ce film a acquis une énorme popularité après avoir diffusé quelques épisodes qui se poursuivent avec le nouveau film passionnant. Lorsque Ek Villain Movie est sorti, les fans sont très excités par ce film qui, après les débuts du dernier film, ils sont impatients de connaître le premier ministre suivant, dont Ek Villain Returns Date de sortie.

Ek villain Returns date de sortie confirmée

Le film Ek Villain Returns 2022 sortira le 8 juillet 2022. Les Ek Villain Returns ont été renouvelés, cependant, le nombre d’épisodes de ce film n’est pas encore confirmé. Les fans de cette série attendaient la date de sortie du méchant Ek Returns. La première de Ek villain Returns a mis les fans sur le bord de leur siège avec curiosité pour savoir ce qui se passe dans le prochain film. Cela pourrait être la raison pour laquelle tant de personnes ont été à la recherche de la date de sortie de la saison 1 du méchant Ek Returns.

Ek villain Returns est un film indien. Dans ce film, vous verrez beaucoup d’action et de thrillers. Ek villain Returns est réalisé par Mohit Suri et écrit par Tushar Hiranandani Dialogues : Milap Milan Zaveri. Ce prochain film est produit par Balaji Motion Pictures et T-Series.

Aperçu des retours du méchant Ek

Nom de la saison Le méchant Ek revient numéro de saison 02 Genre action et thriller Réalisateur Mohit Suri Ek méchant Returns date de sortie 2022 8 juillet 2022 HOCHER LA TÊTE 3 mois 20 jours pays Inde Langue hindi

Compte à rebours du méchant Ek revient 2022

Le film Ek Villain Returns 2022 sortira le 8 juillet 2022. Ainsi, son compte à rebours ne dure que 3 mois 20 jours. Oui! Il ne reste que 3 mois et 20 jours pour le retour du méchant Ek !

Le casting d’Ek méchant revient

John Abraham comme Armaan

Arjun Kapoor comme Varun

Disha Patani comme Roshni

Tara Sutaria comme Naina

Vikas Sharma

Shefali Ganguli

D. Chakravarthy comme inspecteur

Ivan Rodrigues comme Thapar

Spoiler des retours du méchant Ek

Arjun Kapoor a donné un aperçu du tournage en cours de son film Ek Villain Returns 2022, révélant comment la nouvelle histoire mystérieuse passionnante revient à l’écran. Quand le succès du thriller romantique Ek Villain de 2014 et la réalisation de Mohit Suri sont de retour avec son nouveau film Ek Villain Returns. Le film met en vedette John Abraham, Disha Patani, Tara Sutaria et Arjun Kapoor dans les rôles principaux.

Où regarder Ek Villain Returns ?

Nous pouvons regarder ce film sur différentes plateformes. À l’heure actuelle, Internet a donné aux téléspectateurs la liberté d’accéder à n’importe quelle série Web et série dramatique via diverses plates-formes en ligne à tout moment et de n’importe où, comme YouTube TV, Direct TV, lecteur MX, Amazon Prime, Netflix ou tout autre plates-formes. Chaque fois qu’elle arrive sur ces chaînes et applications, vous pouvez utiliser le moyen de regarder cette série et nous ne promouvons ni ne poussons le monde du piratage.

Lire la suite : No Means No Release Date, Cast, Plot Quand ça sort ?

Conclusion: Ek villain Returns date de sortie

J’espère que vos attentes pour toutes les informations sur cette série Web indienne Ek villain Returns Release Date sont remplies, ce qui est compilé dans notre article ci-dessus. Toutes les informations que nous partageons dans cet article proviennent de sources officielles et nous ne partagerons jamais d’informations erronées. Si vous avez des questions concernant les retours du méchant Ek, veuillez nous en faire part dans la section des commentaires.

FAQ – Ek villain Returns date de sortie

Où regarder la date de sortie d’Ek Villain Returns ? Quelle est la date de sortie de la date de sortie du méchant Ek Returns? Quel est le compte à rebours de la date de sortie de Ek Villain Returns ? Pouvons-nous regarder la date de sortie d’Ek Villain Returns en Inde, au Royaume-Uni, en Australie et aux États-Unis? Comment télécharger gratuitement le casting Ek Villain Returns en Inde, au Royaume-Uni, en Australie et aux États-Unis ?

Toutes les questions à ces FAQ sont mentionnées dans notre article ci-dessus, pour donner votre point de vue ou pour toute autre question, puis, à ce stade, allez-y et écrivez dans la section des commentaires.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂