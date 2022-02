JK Simmons pense qu’il reviendra en tant que J. Jonah Jameson dans d’autres films Spider-Man

La prochaine fois que nous aurons une action en direct Homme araignée film en salles, il y a de fortes chances que JK Simmons revienne en tant que J. Jonah Jameson, rédacteur en chef du Daily Bugle. C’était de retour dans l’original Homme araignée trilogie de films réalisée par Sam Raimi lorsque les fans ont été traités pour la première fois avec Simmons dans le rôle, une décision qui reste l’un des choix de casting les plus parfaits de l’histoire du film de bande dessinée.

J. Jonah Jameson n’a pas figuré dans Marc Webb Incroyable Spider-Man films avec Andrew Garfield. Cela pourrait être en partie dû aux difficultés à trouver un autre acteur qui pourrait se rapprocher de ce que Simmons a fait avec le rôle. Cela a été corrigé en ramenant Simmons en tant que JJJ dans Spider-Man : Pas de retour à la maisonmême si l’univers cinématographique Marvel et celui de Raimi Homme araignée les films appartiennent à des univers cinématographiques différents. Dans une nouvelle interview avec Deadline, Simmons s’est ouvert sur son retour en Pas de retour à la maison qui lui avait été un choc total d’une manière agréable.

« C’est évidemment une énorme bénédiction et en particulier ce personnage, vous savez, pour lequel je me présenterais – selon le film, trois jours, peut-être quelques semaines – et pimenterais mon truc de soulagement comique, pour lequel nous avons passé un si bon moment avec dans la trilogie originale de Sam. Il nous a toujours donné la latitude d’improviser, de jouer et de s’amuser. Et quand je n’étais pas au milieu de la tranche, l’Andrew Garfield, il ne m’est jamais venu à l’esprit qu’ils appelleraient et demanderaient J. Jonah Jameson de revenir et quand ils l’ont fait, j’étais tellement excité et j’ai rencontré Jon et l’équipe créative. »